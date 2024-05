Autopia: la terza edizione è stata un successo!

I motori sono per tutti gli appassionati e per tutto il mondo, motivo per cui c’è stato un grande evento che ha riunito tutti i fan spagnoli e non. Parliamo di Autopia, che è arrivata alla terza edizione e ha avuto un grande successo!

Ci sono tantissime occasioni speciali per poter festeggiare l’amore nei confronti dei motori, quindi non solo la Formula 1. Anche noi in Italia abbiamo avuto modo di godere di uno di questi eventi, infatti hanno organizzato la prima edizione del Napoli Racing Show, un evento dove hanno partecipato dei piloti professionisti e anche delle attività ricreative per bambini e animali. Ebbene, la stessa sorte è toccata alla Spagna, nello specifico l’evento si è tenuto a El Bosque del Santander, in provincia di Madrid. Stiamo parlando della terza edizione di Autopia, un evento dedicato agli amanti delle auto ma anche a chi vuole semplicemente divertirsi. Un’occasione d’oro per gli appassionati di vedere le varie auto al lavoro. sia per i bambini e le famiglie che volevano divertirsi.

Le attività della terza edizione di Autopia

All’evento ci sono stati più di 1.000 modelli di auto, tra classiche, supercar, auto preparate, versioni speciali e anche le moto. Una in particolare spiccava tra tutte, la Hyundai Ioniq 5 N, un impressionante modello elettrico 100% elettrico della casa coreana con 650 CV di potenza. Ovviamente, siccome l’evento ha occupato tutta la giornata, ci sono stati anche dei food truck con i quali i partecipanti potevano cibarsi un pasto tranquillo insieme agli amici e alla famiglia. Ci sono state anche alcune attività ricreative per bambini, come il face painting e perfino un’area canina progettata insieme a Barbour. Una delle guet star è stato il designer Maurizio Corbi, che ha parlato delle sue creazioni e ha dato omaggio al motore centrale V12 e al compianto Marcello Gandini. Oltre a questo, c’erano anche modelli di auto che non si vedono facilmente, come le Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Laraki, Volkswagen, MINI, Porsche e tante altre.

