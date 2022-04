PS Plus: i giochi di maggio secondo un leak

Un leak apparso recentemente in rete ha riportato tre giochi in arrivo a maggio su PS Plus, ma non è detto che saranno graditi dagli abbonati

Come abbiamo già detto qui, al momento la Sony sta rinnovando il suo servizio per gli utenti abbonati in modo tale da averno uno “tutto nuovo” già entro la fine dell’anno. Ma prima di arrivare così in là con i mesi andiamo a dare un’occhiata più da vicino e più precisamente ai possibili giochi di maggio del PS Plus. Cominciamo!

PS Plus: quali saranno i giochi di maggio?

Se Sony ha voglia di unire l’attuale servizio con quello di Now per dare in pasto agli utenti ben 700 titoli appartenenti alle precedenti generazioni di console Sony è tutto grasso che cola, condito dai livelli Essential, Extra e Premium, ma stando ad un leak non saranno in molti gli abbonati ad essere felici dei giochi del PS Plus di maggio.

Teatro ancora una volta di questa fuga di notizie è Twitter, per l’occasione il “cinguettio” di Nibel che vi lasciamo qui sotto, che pare averci già azzeccato in materia durante lo scorso anno e non solo. Secondo Nibel, dunque, i prossimi titoli che gli utenti potrebbero vedere sulle loro console potrebbero essere FIFA 22 (PS4 e PS5), Tribes of Midgard (PS4 e PS5) ed infine Curse of The Dead Gods (PS4).

Rumor: PS+ lineup for May 2022 has leaked – FIFA 22 (PS4/5)

– Tribes of Midgard (PS4/5)

– Curse of the Dead Gods (PS4)https://t.co/UMWyjtPVvM pic.twitter.com/WvjRibbA91 — Nibel (@Nibellion) April 26, 2022

Se l’ultimo gioco sportivo è uno di quei titoli che viene acquistato praticamente in massa appena esce e gli altri due sono dei titoli molto più indie è abbastanza facile prevedere che gli utenti non grideranno certo al miracolo. Poi, ovviamente, ricordatevi che si tratta di un leak quindi c’è sempre un certo “margine di errore”.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo di vedere che cosa succederà nelle prossime settimane, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!