PlayStation: in arrivo 10 giochi online e live service nei prossimi quattro anni

In una riunione con degli investitori, Sony annuncia che nel futuro prossimo di PlayStation figurano un elevato numero di giochi live service, tutti in arrivo entro il 2026

Sino a pochi anni fa, la maggior parte dei titoli facenti parte del catalogo Playstation si sono principalmente concentrati su esperienze single-player, che puntavano con una forte enfasi sulla componente narrativa. Anche in tempi più recenti, giochi di grosso calibro come il nuovo The Last of Us, il reboot di God of War, Horizon Zero Dawn e Forbidden West hanno quasi tutti avuto la storia come unico elemento fondamentale.

Tuttavia, la compagnia con il tempo ha iniziato ad accettare di subire un mutamento anche sotto questo fronte, probabilmente comprendendo come il multiplayer sia diventato ormai rilevante all’interno del settore videoludico. Apparentemente, l’acquisizione di Bungie sarebbe stata una mossa studiata proprio per potersi introdurre più velocemente verso questi nuovi obiettivi: nel corso di una riunione di azionisti, si scopre infatti come Sony sia intenzionata a creare numerosi nuovi giochi live service e online per le console PlayStation, che usciranno tutti nella spanna dei prossimi quattro anni.

Il ruolo di Bungie nei nuovi giochi live service PlayStation

Dalle parole pronunciate da Jim Ryan riguardo la spesa da 3.6 miliardi di Sony, giunta come un fulmine a ciel sereno similmente a quella effettuata da Microsoft con Activision Blizzard, si può dedurre come l’azienda giapponese si trovasse già da tempo a programmare uno sviluppo di questo genere. Per i videogiocatori e gli esperti dell’industria, appare adesso evidente il nuovo approccio che Sony sta iniziando ad avere nei confronti della piattaforma PlayStation, ulteriormente confermato dalle dichiarazioni del CEO riguardanti il ruolo di Bungie, chiave nella strategia di nuovi giochi live service e online. Bungie risulta ormai piuttosto esperta in titoli di questo genere, e durante la presentazione agli investitori il financial officer di Sony Hirohiko Totoki ha affermato come gli studi first party “impareranno da essa” mentre si introdurranno a questo tipo di esperienze.

During its earnings call, Sony has confirmed it plans to launch at least 10 live-service games by March 2026 (Should be available here soon)https://t.co/tuRalG0uIU pic.twitter.com/u08MSWtvUu — Nibel (@Nibellion) February 2, 2022

Totoki ha inoltre confermato come siano in lavorazione entro i prossimi 4 anni (dunque fino a marzo 2026) 10 nuovi giochi live service, che avranno quasi certamente delle funzioni online. Si tratta di giochi ancora non ufficialmente annunciati, e si pensa che le collaborazioni di PlayStation con vari studi Tripla A, come Haven Studios, Deviation Games e Firewalker Studios siano tutte mirate alla realizzazione di nuove esclusive live service per PS5. Non si sa se questo significherà l’arrivo di versioni multiplayer delle IP più importanti di Sony; ricordiamo come il multiplayer di The Last of Us 2 uscirà separato dal gioco, e sarà creato da Naughty Dog. Ciò che però si può dedurre, è che l’aggiunta di Bungie agli studi PlayStation potrà sicuramente giovare ai nuovi obiettivi dell’azienda.

