Aggiornamento COD: tutte le novità della Season 3 di Vanguard e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 3 di COD: Warzone e Vanguard

Call of Duty: Vanguard, il nuovo FPS sviluppato da Sledgehammer Games, è disponibile ormai da un bel po’ di tempo, ma a quanto pare non sembra voler smettere di arricchirsi con nuovi contenuti. Fra non molto infatti sarà rilasciata la patch per la Season 3 di COD: Vanguard e Warzone, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Dimensioni molto variabili

Questa volta, a seconda del fatto che giochiate con Vanguard oppure Warzone, le dimensioni dell’aggiornamento per la Season 3 varieranno sensibilmente. I possessori di Warzone infatti saranno costretti a scaricare ben 44GB di contenuti (il peso può variare leggermente in base alla piattaforma), mentre chi ha Vanguard invece dovrà scaricare solamente 11 GB.

Multiplayer – Le novità dell’aggiornamento della Season 3 di COD: Warzone e Vanguard

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Vanguard in arrivo con l’aggiornamento della Season 3:

Mayhem Questa mappa è ambientata all’interno di un set cinematografico in cui è stata ricreata una città in miniatura. Tutti gli elementi scenici presenti in Mayhem sono altamente distruttibili e vi forniranno diverse opportunità tattiche durante gli scontri a fuoco.

Sphere (in arrivo durante la stagione) In Sphere i giocatori si daranno battaglia all’interno di un laboratorio segreto nascosto nei meandri di una vecchia miniera di carbone. Questa piccola mappa vi permetterà di affrontare gli avversari in accesi scontri in cui le armi automatiche la faranno da padrone.

(in arrivo durante la stagione) Sistema Trophy Con l’arrivo della Season 3 torna anche uno degli equipaggiamenti più amati dai giocatori di cod: il sistema Trophy. Questo pratico strumento sarà disponibile immediatamente per tutti i giocatori di Vanguard e, una volta piazzato, vi permetterà di neutralizzare tutte le granate avversarie che entreranno nel suo raggio d’azione.

Nuove ricompense per le partite classificate Durante questa nuova stagione competitiva i giocatori potranno guadagnare ben due nuovi blueprint, uno per fucili d’assalto e uno per SMG. Inoltre sarà possibile ottenere anche mimetiche, emblemi e tanti altri oggetti estetici.



Zombi – Le novità dell’aggiornamento della Season 3 di COD: Warzone e Vanguard

L’aggiornamento della Season 3 aggiunge anche dei contenuti relativi alla modalità Zombi di COD Vanguard:

Nuove armi disponibili nelle modalità Zombi

Inserita la possibilità di sbloccare il KG M40 e la Whitley completando le relative sfide

Ben 20 nuove sfide che offriranno ai giocatori diverse ricompense

Altri contenuti legati alla modalità Zombi saranno annunciati nel corso della Season

Warzone – Le novità dell’aggiornamento della Season 3 di COD: Warzone e Vanguard

Oltre che Vanguard, l’aggiornamento della Season 3 ovviamente arricchirà di tante novità anche Warzone:

Dig Site Dig site è un nuovo punto di interesse situato tra la miniera e le rovine di Caldera. Questo luogo è un vecchio deposito minerario abbandonato in cui sono stati rinvenuti resti di misteriose creature primordiali e nasconde la suo interno tante risorse utili.

Modifiche a Peak La cima di caldera è stata sensibilmente modificata con l’aggiunta di diverse strutture fortificate. Oltre ad essere perfetti come riparo, questi edifici nascondono al loro interno anche tantissime casse di rifornimenti che vi permetteranno di equipaggiarvi a dovere in poco tempo.

Modifiche a Runway L’area Runway di Caldera, un tempo ricca di vegetazione e capanne abbandonate, è stata interamente ricostruita. Adesso in questo luogo infatti troverete diversi hangar, una pista di atterraggio pronta all’uso e anche diversi aerei dismessi da usare come copertura.

Modifiche a Laguna A causa dei cambiamenti delle maree adesso la zona costiera nei dintorni del Faro della Laguna è cambiata sensibilmente. Il livello dell’acqua infatti si è abbassato, offrendo così ai giocatori un percorso alternativo per raggiungere il Faro.

Nuovo Gulag Adesso i combattimenti del gulag si terranno all’interno della stiva di una nave ormeggiata sulla costa di Caldera.

Operazione Monarch L’operazione Monarch è un grande evento che vedrà come protagonisti Godzilla e King Kong. L’evento sarà giocabile a partire dall’11 maggio, ma intanto potrete trovare tantissimi riferimenti nascosti nella mappa di Warzone, come ad esempio l’enorme ascia luminosa nei pressi del Resort.



Armi e Operatori – Le novità dell’aggiornamento della Season 3 di COD: Warzone e Vanguard

Questo nuovo aggiornamento inoltre arricchirà il gioco con nuove armi e ovviamente anche nuovi operatori:

M1916 L’M1916 è un fucile semiautomatico che vanta una potenza abbastanza elevata e un buon rateo di fuoco. Se cercate un’arma in grado di eliminare gli avversari con un paio di colpi da qualsiasi distanza, allora di sicuro non vi deluderà.

Nikita AVT Il Nikita AVT è un fucile d’assalto che si contraddistingue per il suo rateo di fuoco davvero elevatissimo. Quest’arma rappresenta una buona alternativa alle smg ma, visto il suo elevato rinculo, per sfruttarlo al meglio sarà fondamentale imparare a padroneggiarlo.

Sledgehammer (in arrivo durante la stagione) Questo enorme martello a razzo fatto di rottami vi permetterà di eliminare i nemici con un potentissimo colpo melee.

(in arrivo durante la stagione) H4 Blixen (in arrivo durante la stagione) Questa particolare SMG utilizza proiettili 9x19mm e all’apparenza assomiglia ad altre armi come lo Sten e il PPsh-41. Quest’arma però è stata scoperta solo di recente e di conseguenza sicuramente nasconderà ancora dei segreti.

(in arrivo durante la stagione) Mateo Hernandez Mateo è un letale operatore americano che ha combattuto nel Pacifico come mitragliere e che in seguito ha combattuto per proteggere i deboli del suo paese dalle ingiustizie.

Florence Carter (in arrivo durante la stagione) Florence lavora nella stessa squadra di Mateo e si occupa di pilotare un elicottero di salvataggio. Nonostante il suo ruolo da pilota però è anche in grado di combattere in prima linea e nello specifico è specializzata nei combattimenti a corto raggio.

(in arrivo durante la stagione) Kim Tae Young (in arrivo durante la stagione) Kim Tae Young è una misteriosa vigilante di cui nessuno conosce la vera identità, dato che si nasconde dietro a una maschera su cui è raffigurato Dokkaebi, una temibile creatura mitologica.

(in arrivo durante la stagione)

Questo è tutto

Queste sono tutte le novità principali che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 3 di COD: Warzone e Vanguard. Per informazioni più specifiche su temi come il bilanciamento delle armi e i bug fix, potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale. Il nostro articolo si conclude qui, ma se volete essere davvero i migliori nel multiplayer, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti sul nostro sito:

Call of Duty: Vanguard e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.