Diablo Immortal: arriverà anche su PC

Alla fine è successo, ancora non sembra vero eppure è così, Diablo Immortal non sarà più un “semplice” gioco per mobile, ma sbarcherà a breve anche su PC. E sapete qual è la cosa più bella ancora? Che sarà gratis, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Diablo Immortal: dal gioco mobile a gioco per PC

Diablo Immortal è stato inizialmente annunciato come titolo per mobile nel 2018, ma oggi dopo circa quattro anni e numerosi rinvii è finalmente pronto per sbarcare anche su PC. L’annuncio di questa nuova versione è arrivata durante una livestream della Blizzard Entertainment dove, il game director Wyatt Cheng, ha rivelato alcune novità sul titolo.

Come ogni gioco per computer che si rispetti, dunque, questa versione supporterà sia il controller che la sempreverde accoppiata mouse e tastiera. Inoltre, essendo un titolo cross – play, i giocatori potranno giocare contemporaneamente sia su computer che su mobile. Come annunciato dal trailer che vi lasciamo qui sotto entrambe le versioni usciranno il 2 giugno quindi non bisognerà attendere molto.

La versione per computer sarà “tecnicamente” una sorta di beta test aperto, ma comprenderà comunque tutti i contenuti della versione finale del titolo. Similmente ai precedenti capitoli della saga, ci sarà una storia principale che poi potrà andare in otto direzioni diverse e poi sarà ambientata tra il secondo ed il terzo capitolo. Ci saranno poi sei classi tra cui scegliere, ma si vedrà anche il ritorno del bottino leggendario e l’aggiunta di nuovi bonus!

