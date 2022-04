Il nuovo PlayStation Plus ha una data d’uscita: ecco quando arriverà!

Nelle scorse ore, Sony ha confermato la data d’uscita del nuovo servizio PlayStation Plus annunciato qualche tempo fa, fornendo anche maggiori dettagli su prezzi e contenuti: scopriamo insieme tutti i dettagli

Che il servizio in abbonamento di Sony avesse bisogno di un rinnovamento e una svecchiata era ormai palese. Non potendo comunque reggere il confronto con l’offerta del Game Pass di Microsoft, su cui arrivano i titoli in esclusiva AAA sin dal giorno del lancio, cosa che, per detta della stessa Sony, non è riproducibile su console PlayStation per una semplice questione di costi, la possibilità di giocare online e i due o tre titoli gratuiti mensili, ormai, erano vetusti. L’arrivo anche del PlayStation Now e la coesistenza di due abbonamenti scocciava i fan di vecchia data, che si ritrovavano a dover effettuare due pagamenti mensili distinti per avere quello che in realtà potrebbe essere considerato un servizio unico. E finalmente, già lo sappiamo, le cose stanno per cambiare.

Come annunciato non tanto tempo fa, il servizio del PlayStation Plus si dividerà in tre differenti “tier”: Essentials, Extra e Premium. Nelle scorse ore, Sony ha annunciato ufficialmente le finestre d’uscita di questa novità in Asia, Nord America ed, ovviamente, Europa. In aggiunta, inoltre, Sony ha anche confermato l’espansione nei territori di Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Polonia, Repubblica di Cipro, Romania, Slovenia e Slovacchia il suo servizio di cloud streaming. Le finestra d’uscita del nuovo PlayStation Plus sono quelle che seguono (in realtà Sony ha dato delle date precise, che si riferiscono però all’obiettivo attuale dell’azienda):

Asia (ad eccezione del Giappone): 23 maggio 2022

Giappone: 1 giugno 2022

America: 13 giugno 2022

Europa: 22 giugno 2022

Fra data d’uscita e nuovi dettagli: ecco il rinnovato PlayStation Plus

Vi ricordiamo inoltre i prezzi dei tre abbonamenti distinti, che potranno essere riscattati mensilmente, a tre mesi o annualmente:

Essentials : stesso servizio dell’attuale PlayStation Plus | 8.99€/24.99€/59.99€

: stesso servizio dell’attuale PlayStation Plus | 8.99€/24.99€/59.99€ Extra : come l’Essentials, ma aggiunge l’accesso ad una libreria di 400 giochi PS4 e PS5 (Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat, Returnal) a cui si aggiungeranno poi quelli di terze parti, non ancora annunciati | 13.99€/39.99€/99.99€

: come l’Essentials, ma aggiunge l’accesso ad una libreria di 400 giochi PS4 e PS5 (Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat, Returnal) a cui si aggiungeranno poi quelli di terze parti, non ancora annunciati | 13.99€/39.99€/99.99€ Premium: ai privilegi del servizio Extra si aggiunge una libreria aggiuntiva di circa 340 titoli PS3 disponibili in cloud e un catalogo di grandi classici PS, PS2 e PSP, nonché prove a tempo limitato effettuabili prima dell’acquisto dei giochi | 16.99€/49.99€/119.99€

E questo era tutto per il nuovo servizio PlayStation Plus di Sony, che attualmente ha come data d’uscita europea il prossimo 22 giugno. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!