The Matrix Awakens: leak di una “esperienza Unreal Engine 5” sul PlayStation Network

Con un’immagine pubblicata su Reddit, un utente specula la possibilità dell’arrivo di The Matrix Awakens: esperienza Unreal Engine 5 su PlayStation Network

I The Game Awards 2021 sono sempre più vicini. Geoff Keighley avrà tutto l’interesse ad attrarre i giocatori, ma le aziende videoludiche stesse potrebbero ritenere lo show un’occasione più che utile per promuovere le loro line-up in vista del prossimo anno. Tra i titoli che si pensa potrebbero figurare nel corso del programma, ci sono alcune piccole bombe a cui porre maggiore attenzione: un esempio è il prossimo gioco dai creatori di BioShock, o anche un titolo che dovrebbe essere in lavorazione da più di due anni. Il numero di World Premiere e videogiochi da mostrare sarà il più grande di qualunque edizione vista finora, e un recente rumor, diffuso con un leak pubblicato su Reddit, sembra svelare anche l’arrivo del gioco The Matrix Awakens: Unreal Engine 5 Experience.

Immagine di The Matrix: Unreal Engine 5 Experience individuata sul PlayStation Network

Le opere cinematografiche di Matrix hanno ottenuto vari adattamenti videoludici. La serie si è realizzata in passato attraverso tre distinti videogiochi, tutti separati tra loro: Enter The Matrix, uscito insieme al film Matrix Reloaded nel 2003; The Matrix: Path of Neo, rilasciato due anni dopo; infine, The Matrix Online, un MMO che ha avuto modo di durare quattro anni. Con l’arrivo del quarto film della saga a gennaio, The Matrix Resurrections, è possibile che si vogliano riesumare anche le versioni videoludiche, portando i giocatori a vivere gli intrighi ed inganni del mondo cyber-distopico.

Dal leak apparso su Reddit, ritrovato nel backend del PlayStation Network, prima o poi si potrebbe avere quella che viene definita come una “Unreal Engine 5 Experience” con The Matrix Awakens, che esisterà solo su PS5. L’immagine pubblicata mostra una grande città illuminata in controluce dal sole Matrixiano. Oppure, per coloro che sono più inclinati ad una versione meno poetica, potrebbe darsi che si tratti di una potente bomba in conflagrazione, che va a coinvolgere l’intera metropoli.

Potrebbe darsi che questa curiosa esperienza assomigli più all’esibizione dei Radiohead ed Epic che si è potuta vedere con Kid A Mnesia, ma non sono stati diffusi alcuni dettagli. Considerando come la vita reale si stia sempre più unendo in quella videoludica, anche con la costituzione di veri e propri metaversi ed esperimenti con la realtà virtuale, non sarebbe affatto strano se anche un franchise come Matrix volesse unirsi in tal senso a questo aspetto sempre più affermato dell’industria dell’intrattenimento.

