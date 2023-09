Canon PIXMA TS8750: la nuova stampante fotografica

Canon annuncia il lancio di quattro nuove stampanti all’avanguardia che quest’autunno andranno a unirsi alla gamma già esistente: tra queste, la nuova Canon Pixma TS8750.

Canon PIXMA TS8750 è una stampante fotografica a sei inchiostri, di elevata qualità e dotata di una serie di funzioni intelligenti, è il dispositivo perfetto per stampare i ricordi direttamente a casa propria. Dalle molteplici opzioni di connessione, che consentono di stampare direttamente da smartphone, tablet e laptop senza alcuna difficoltà, alle stampe ad alta risoluzione e funzionalità intuitive, questa stampante è un’eccellente soluzione 3 in 1 per i progetti creativi in famiglia. Per ampliare le possibilità creative, l’app Canon Print è stata migliorata in modo da rendere le normali attività di stampa e la manutenzione di routine ancora più semplici.

Ecco le principali caratteristiche di questa nuova stampante:

Un ampio schermo inclinabile da 4,3″ e un’interfaccia touch Switch UI personalizzabile e veloce rendono l’accesso alle impostazioni e alle funzioni usate con frequenza più semplice che mai.

Design compatto e affusolato che si adatta a qualsiasi arredamento. Disponibile nei colori bianco e nero.

Stampa di foto e documenti in modalità wireless con supporto per bande Wi-Fi da 2,4 e 5 GHz e da dispositivo mobile utilizzando l’app Canon PRINT aggiornata. Possibilità di configurare rapidamente la connessione Wi-Fi utilizzando le informazioni presenti sul dispositivo (solo iOS) oppure di collegarsi direttamente leggendo il codice QR con smartphone Android e iOS.

Stampa rapida di documenti nitidissimi (15 ipm in bianco e nero; 10 ipm a colori1) e foto a colori vivaci (foto senza bordi da 4×6” in 13 secondi) con il sistema a sei inchiostri separati.

Stampa su diversi tipi di supporto grazie alla doppia alimentazione carta, creazione di etichette per dischi con il vassoio multifunzione e risparmio assicurato dalla stampa automatica in fronte retro.

le stampanti per ufficio

A questa nuova stampante fotografica si aggiungono anche altre stampanti per ufficio che rientrano nella visione Easy Experience di Canon, che permette di stampare in modo immediato e semplice.

Le nuove stampanti sono Canon MAXIFY GX1050/GX2050, una nuova serie con serbatoi inchiostro ricaricabili per il lavoro ibrido e gli uffici domestici, e MAXIFY GX5550, una soluzione di stampa su misura per le piccole aziende. La serie di stampanti Canon per uso domestico si fa sempre più ampia e interessante, soprattutto perchè incontra le esigenze di diversi tipologie di professionisti.