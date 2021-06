Konami: siglato un importante accordo con Bloober Team, novità su Silent Hill in arrivo?

Konami e Bloober Team, il developer di The Medium, hanno siglato una partnership: che sia l’indizio di un nuovo capitolo di Silent Hill?

Lo sviluppatore di The Medium e Layers of Fear, Bloober Team, e Konami di Metal Gear Solid e Silent Hill hanno stipulato un accordo di cooperazione strategica. Come rivelato da sviluppatore e publisher, l’accordo vedrà le due società sviluppare congiuntamente “contenuti selezionati” e “scambiare conoscenze”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Konami: tutti gli indizi sembrano portare alla “pista” di un nuovo Silent Hill

Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha commentato come segue l’accordo con Konami (che in molti preannunciano come l’atto iniziale di una rinascita del brand Silent Hill):

È un giorno storico per noi e il culmine di diversi anni del nostro lavoro. Il fatto che un’azienda così rinomata come Konami abbia deciso di collaborare strategicamente con Bloober Team significa che anche noi siamo entrati a far parte dei leader mondiali nel settore dei videogiochi e siamo diventati un partner alla pari per i principali attori in questo mercato.

Il presidente e direttore rappresentativo di Konami, Hideki Hayakawa, ha aggiunto: “Abbiamo fornito contenuti di intrattenimento unici e modi per goderne attraverso l’uso della tecnologia dell’informazione. Nel settore dell’intrattenimento digitale, sono attesi in futuro cambiamenti significativi nell’ambiente aziendale. Non vediamo l’ora di combinare le caratteristiche e i punti di forza del Bloober Team e delle nostre rispettive caratteristiche per creare contenuti di alta qualità”.

Sebbene siano ancora modeste le informazioni su questa partnership, le implicazioni dello stesso potrebbero rivelarsi piuttosto significative. Da tempo si vocifera di un reboot per il franchise di Silent Hill di Konami. In seguito è stato riferito che diversi nuovi titoli della saga erano in fase di sviluppo con Bloober Team che si diceva stesse prendendo parte al progetto (mentre uno sviluppatore giapponese “prominente” lavora su un altro). Dopo l’uscita di The Medium, lo sviluppatore ha dichiarato di aver lavorato per oltre un anno su un altro titolo horror con un “publisher molto famoso“, quindi questo non fa che avvalorare queste ipotesi. Per ora, ovviamente, prendete tutto ciò con un bel paio di pinze rinforzate.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.