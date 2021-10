Bloodborne: Masaaki Yamagiwa entra a far parte di Team Ninja

Masaaki Yamagiwa, il producer di Bloodborne, si è unito al Team Ninja, noto per avere realizzato Ninja Gaiden e Nioh

In seguito alla decisione di PlayStation di chiudere il SIE Japan Studio, al posto del quale è stato istituito il nuovo Team Asobi, molti talenti hanno scelto o sono stati costretti a prendere le distanze dalla compagnia. Tra questi, uno dei nomi più celebri è quello di Masaaki Yamagiwa, già produttore per Bloodborne, che ha scelto di proseguire la propria carriera presso il Team Ninja. La notizia è stata resa ufficiale tramite la pubblicazione di un post sul profilo Twitter dello studio di sviluppo.

Team Ninja: i dettagli del nuovo studio del produttore di Bloodborne

Il Team Ninja , la nuova casa del produttore di Bloodborne Masaaki Yamagiwa, è uno studio di sviluppo giapponese, che nasce nel 1995 all’interno di Tecmo come ala indipendente. Il team che lavora al suo interno è famoso soprattutto per avere sviluppato la saga videoludica di Dead or Alive e la serie reboot dedicata a Ninja Gaiden. A partire dal 2013, in concomitanza con la fusione di Koei e Tecmo, il Team Ninja è stato diviso in due diverse due divisioni: l’Ichigaya Development Group 1, guidata da Hayashi, e l’Ichigaya Development Group 2, diretta da Keisuke Kikuc.

Il principale progetto su cui è attualmente al lavoro lo studio è Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ed è quindi probabile che Yamagiwa sia coinvolto nella sua realizzazione anche se, per il momento, non è stato reso noto il ruolo che il produttore assumerà all’interno del gruppo. Un altro progetto di cui si vocifera possa essere in cantiera presso il Team Ninja è Nioh 3, per cui al momento manca ancora l’annuncio ufficiale.

