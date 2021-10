Konami: secondo un rumor torneranno Castlevania, Metal Gear Solid e Silent Hill

Stando a un rumor, Konami ha finito di prendere la rincorsa: Castlevania, Metal Gear Solid e Silent Hill sembrano proprio pronti a tornare!

In una notizia dell’ultima ora (per la serie “era anche ora”), un rumor sta serpeggiando sinuoso nel web in favore dell’atteso ritorno di Konami: potremmo rivedere presto Castlevania, Metal Gear (Solid) e Silent Hill. Dopo un lungo periodo, dunque, potremmo rivedere i Belmont e Solid Snake fare capolino anche al di fuori di Super Smash Bros. Ultimate. Dobbiamo questa buona (potenziale) notizia ad Andy Robinson di VideoGamesChronicle, secondo il quale il publisher potrebbe tornare alle luci della ribalta dopo il… non ottimale cambio di direzione visto nel 2018 con Metal Gear Survive.

Col rumor su Konami, Castlevania e Metal Gear Solid tornano da una realtà talmente maligna “che in confronto Silent Hill assomiglia a Topolinia”

A quanto pare, dunque, il rumor asserisce che Konami stia tenendo d’occhio la possibilità di tornare con Silent Hill in pole position (grazie alla partnership con Bloober Team), mentre Metal Gear e Castlevania sono ben saldi sui sedili posteriori. Andy Robinson ha supportato le voci di corridoio che circolano da mesi. Il suo tweet evidenzia potenziali dettagli sui progetti e sul loro sviluppo. Quanto è emerso mostra che Konami stia cercando di riportare alla luce alcune delle più grandi proprietà intellettuali in suo possesso. Tra esse, spicca un nuovo Castlevania apparentemente già in sviluppo con l’ausilio di seconde parti.

Update: I’ve been told the studio behind the MGS project is Virtuous, who recently ported Dark Souls and The Outer Worlds to Switch, and contributed to blockbusters such as Battlefield 1 and Horizon Zero Dawn. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) October 1, 2021

In quanto a Metal Gear, il rumor indica che si tratti di un remake di Snake Eater e non del titolo per PS1 come suggeriscono le voci precedenti. A quanto pare, le redini dello sviluppo sembrano essere nelle mani di Virtuos. Lo studio è noto per Dark Souls e The Outer Worlds su Nintendo Switch, nonché per aver dato aiuto esterno per Battlefield 1 ed Horizon Zero Dawn. In un clima favorito dall’uscita di Castlevania Advance Collection, inoltre, sembra che possiamo aspettarci una remaster della serie Solid in vista del remake. Questa voce ha il supporto di David Hayter (voce di Snake). Si ritrova invece smentito il coinvolgimento di Bluepoint Games in seguito all’acquisizione da parte di Sony.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo succoso rumor? Fatecelo sapere qui sotto. Come sempre, non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.