Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 10/10/21

Metroid Dread stravince sul resto della saga, ma non sul resto della top ten: ecco gli ultimi dati di vendita per i videogiochi in fisico

Bentornati al nostro consueto speciale di inizio settimana, in cui analizziamo i dati di vendita per i videogiochi provenienti dal Regno Unito. Come avviene da molto tempo ormai, il nostro speciale settimanale utilizza il territorio britannico come cartina tornasole per analizzare le vendite sul suolo europeo in toto. Tuttavia, come sempre, specifichiamo che qui si parla di copie vendute, sì, ma “alla vecchia maniera”. Il formato a cui ci dedichiamo, infatti, è sempre e solo quello fisico, grazie ai numeri forniti da GamesIndustry.biz e dal censimento dell’ente britannico GfK. Quest’ultimo rilascia i dati del digitale solo più avanti.

Quattro debuttanti, e nessuno in cima?

Quella che vedremo in questo speciale sui dati di vendita, un pizzico più corposo grazie al maggior numero di informazioni, vede il pubblico d’oltremanica molto in vena di spendere sui videogiochi. Abbiamo infatti quattro nuovi giochi nella top ten del Regno Unito, ma a piazzarsi in cima è un titolo di cui già abbiamo parlato. Si tratta di FIFA 22 di Electronic Arts, ancora aggrappato al primo posto per la seconda settimana consecutiva. In quanto a vendite in fisico, il gioco è calato del 58%, che per “the beautiful game” è veramente un calo irrisorio. A FIFA 21 andò infatti peggio, con un crollo del 65% nella seconda settimana.

L’Inghilterra, l’unica terra nel pallone più di noi – Dati di vendita per i videogiochi

Va notato che i dati di vendita per i videogiochi della saga FIFA sono molto avvezzi ai cali di anno in anno. Le vendite di FIFA 22 in fisico sono più basse del 32% rispetto a FIFA 21 nello stesso periodo bisettimanale, ma il gioco ha dato il meglio di sé in digitale. Pertanto, nel complesso, il titolo calcistico di quest’anno sta battendo il predecessore. L’ente che raccoglie i dati per le vendite in digitale è un altro (GSD) ma, di nuovo, non ne sapremo di più fino a settimana inoltrata. In compenso, c’è un altro titolo che sta facendo fuoco e fiamme per il secondo posto sul podio.

Si dice Yara, non “Cuba” – Dati di vendita per i videogiochi

Il rivale che più si è avvicinato a FIFA 22 per reclamarne i dati di vendita, questa settimana, è stato Far Cry 6 da Ubisoft. Potremmo averne parlato un tantino nell’arco di questi giorni, tra una guida alla terza persona e un reclamo del PETA (e quando mai?). Le vendite in formato fisico sono in ribasso quasi del 70% rispetto a quanto avvenuto a marzo 2018 con Far Cry 5. Ad ogni modo, questi numeri sono dovuti al decollo del digitale negli ultimi anni, come è avvenuto con FIFA. Le vendite sono così ripartite: il 47% appartiene al formato PS5, Il 24% è per la versione PS4 e, infine, il 29% è andato ad Xbox.

Terrore a palate – Dati di vendita per i videogiochi

Possiamo dilungarci un po’ di più parlando dei dati di vendita di Metroid Dread, piazzatosi al terzo posto tra i videogiochi più venduti. Per il Regno Unito, infatti, questo è il capitolo dalle vendite più rapide (non maggiori, più rapide) dell’intero franchise. Dread è riuscito persino ad eclissare i dati di Metroid Prime 3: Corruption su Wii. E questo non conta neanche le vendite in digitale! Si tratta di tre volte e mezza le copie vendute dall’ultimo capitolo a scorrimento laterale, Metroid: Samus Returns su 3DS, uscito nel 2017 quando Switch era già in vendita (e sviluppato dallo stesso team).

La galassia è in pace – Dati di vendita per i videogiochi

Per Metroid, nel suo complesso, queste sono tutte ottime notizie. Non si tratta propriamente di uno dei franchise di rilievo della Grande N, ma (o forse proprio per questo) la sua fanbase è dedicata e sa farsi sentire. Un plauso, per queste vendite, va fatto anche a Super Smash Bros. Ultimate, che oltre a dare sempre qualcosa da fare a Samus ha anche saputo promuovere il gioco a dovere. Per Nintendo Switch, poi, è il quinto lancio di maggior successo di questo 2021. A fargli ombra abbiamo solo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Monster Hunter Rise e, infine, New Pokémon Snap.

Svegliati, Alan – Dati di vendita per i videogiochi

Un’altra faccia nuova per i dati di vendita in questa settimana di videogiochi appena conclusa è stata quella di Alan Wake Remastered, che si piazza al quinto posto. Il titolo originale era un’esclusiva per Xbox 360, quindi la riedizione marca il debutto su console PlayStation. Aprirsi a un nuovo pubblico è sempre cosa buona, e non a caso il 63% delle copie sono state vendute su PS5, con il 21% a seguire su PS4 e, ironicamente, solo il 17% su console Xbox. Sviluppatori e publisher speravano in un nuovo pubblico su console Sony: a nostro avviso, la scommessa è stata più che vinta.

Go bananas – Dati di vendita per i videogiochi

L’altra nuova uscita della settimana è un altro gradito ritorno, ovvero Super Monkey Ball: Banana Mania. Il gioco di SEGA si è piazzato all’ottavo posto vendendo più del doppio rispetto al proprio predecessore, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD (ottobre 2019). Trattandosi di una riedizione di grandi classici amati su Nintendo GameCube, non dovrebbe sorprendere la console su cui Banana Mania ha venduto maggiormente. Il 70% delle copie vendute è da attribuirsi alla versione per Nintendo Switch. Seguendola a ruota (o a palla) abbiamo un 17% su PS5, un 6% su Xbox e un altro 6% su PS4.

Ola per l’OLED – Dati di vendita per i videogiochi

Non c’entra nulla con la top ten, ma vorremmo soffermarci sulle vendite per il modello OLED di Nintendo Switch. Il suo impatto sulle vendite per i giochi della console li ha rialzati tutti del 26% rispetto alla settimana precedente (non settimana scorsa, quella prima; ci arriveremo). Mario Kart 8 Deluxe è salito del 15%, Minecraft del 5%, Animal Crossing: New Horizons del 4%, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury del 17%, The Legend of Zelda: Breath of the Wild del 19%, Luigi’s Mansion 3 del 21%, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD del 16% e, infine, Super Mario Odyssey del 22%.

Loop mortali per ruote calde – Dati di vendita per i videogiochi

Come fanalino di coda abbiamo quello delle vetture di Hot Wheels Unleashed, che continua a cavarsela ma finisce dal quarto posto all’undicesimo con un capitombolo del 50%. Il crollo più duro, però, è stato quello di Deathloop: l’esclusiva PS5 (uscita anche su PC, dove però i giochi in fisico vendono poco) ha perso il 58%. Per quanto si tratti di una differenza relativamente leggera in quanto a percentuali, la scivolata è stata impetuosa: il gioco, dopo aver perso la top ten al dodicesimo posto, si ritrova ora quasi ad uscire dalla top 40. L’espressione “fanalino di coda”, infatti, si addice meglio a Deathloop, ora quarantesimo. Come sempre, tutto dipende dalla disponibilità dell’hardware.

Tabulati conclusivi

E anche stavolta ce l’abbiamo fatta: siamo arrivati indenni alla tabella con cui possiamo riassumere un’altra settimana di dati di vendita per i videogiochi in formato fisico. Spieghiamo al volo cosa intendevamo due paragrafi fa. Questo lunedì abbiamo riassunto quanto avvenuto la settimana precedente, dunque c’è differenza tra “settimana scorsa” e “la scorsa puntata”. A quest’ultima fanno riferimento le posizioni che troverete nella colonna a sinistra, mentre la settimana appena conclusa delinea le posizioni da 1 a 10 riportate al centro. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 FIFA 22 Nuovo arrivato 2 Far Cry 6 Nuovo arrivato 3 Metroid Dread 2 4 Mario Kart 8 Deluxe Nuovo arrivato 5 Alan Wake Remastered 5 6 Minecraft (versione Nintendo Switch) 7 7 Animal Crossing: New Horizons Nuovo arrivato 8 Super Monkey Ball: Banana Mania 10 9 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 9 10 Grand Theft Auto V

