Il nuovo gioco di Kojima Productions sta per essere annunciato?

Yoji Shinkawa, il noto artista che collabora da sempre con Hideo Kojima, ha svelato che presto Kojima Productions potrebbe svelare il suo nuovo gioco

Ormai è passato più di un anno dal lancio di Death Stranding e da allora Kojima Productions è rimasta molto silenziosa. Qualche tempo fa Kojima aveva rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto, ma sfortunatamente dopo l’annuncio non abbiamo più avuto altre notizie a riguardo. Adesso però sembra proprio che le cose stiano per cambiare dato che Yoji Shinkawa, il noto artista che collabora da sempre con Hideo Kojima, ha svelato che presto Kojima Productions potrebbe svelare il suo nuovo gioco.

Il nuovo progetto di Yoji Shinkawa sarà svelato molto presto

Recentemente Yoji Shinkawa è stato intervistato dallo Youtuber arabo Al Hub, che nel suo ultimo video pubblicato poche ore fa ha svelato delle informazioni molto interessanti. Stando a quanto emerge dall’intervista sembra proprio che Shinkawa abbia passato molto tempo a lavorare ad un nuovo progetto. Oltretutto sembra anche che i lavori siano a buon punto e che molto presto potremo saperne di più.

Al momento è difficile immaginare a cosa potrebbe aver lavorato Yoji Shinkawa in tutto questo tempo. Potrebbe trattarsi di una versione next-gen di Death Stranding, un DLC, oppure un gioco completamente nuovo targato Kojima Production. In ogni caso a quanto pare non dovremo aspettare ancora molto prima di saperne di più.

Death Stranding è disponibile ora per PS4, PC ed è disponibile anche in retrocompatibilità su PS5 (ma ricordate che non possiede alcun tipo di upgrade).