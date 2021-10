Xbox: un evento per festeggiare l’anniversario, ecco quando si terrà!

Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato un nuovo evento per festeggiare il ventesimo anniversario di Xbox, affermando però sin da subito che non ci saranno annunci di nuovi titoli: ecco quando si terrà

Ammettiamolo: la direzione intrapresa da Microsoft con l’avvio di questa nuova generazione di console è molto più interessante di quella vista con Xbox One. La maggiore attenzione ai servizi, Xbox Game Pass in primis, non ha fatto però distogliere l’attenzione anche dal lato software. Ed infatti, nei prossimi mesi, sono tantissimi i giochi targati Xbox Game Studios in arrivo, basti pensare a Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, tutti in arrivo entro la metà di novembre. E soprattutto Halo Infinite, decisamente il più atteso, fra i tanti, in arrivo il prossimo 8 dicembre. Il tutto, vi ricordiamo, sarà disponibile sin dal day one sul servizio Game Pass.

Quest’anno, Xbox compie vent’anni! Per festeggiare l’anniversario, Microsoft ha annunciato nelle scorse ore un evento online, che avrà luogo il prossimo 15 novembre alle 19 ora italiana sui canali media ufficiali, della compagnia, fra cui ovviamente YouTube e Twitch. Come affermato da Matt Booty tramite Xbox Wire, però, non ci sarà alcun tipo di annuncio durante l’evento e servirà solo da celebrazione per i vent’anni passati di Xbox. Maggiori dettagli verranno divulgati nelle prossime settimane.

Niente annunci all’evento per il ventesimo anniversario di Xbox, ma forse qualche novità?

Si è detto niente nuovi annunci, è vero, ma ciò non vuol dire che possiamo escludere qualche aggiornamento su quelli già in sviluppo. Ad esempio quest’anno segna anche il ventesimo anniversario del franchise di Halo, quindi, con il nuovo capitolo in arrivo, non si può certamente escludere qualche piccola novità. Non è passato nemmeno molto tempo da quando l’insider Tom Henderson ha affermato che, stando a una sua fonte, dovrebbe arrivare a breve del nuovo materiale video sulla campagna.

Staremo a vedere, intanto segnatevi la data di questo speciale evento dedicato al ventesimo anniversario di Xbox: 15 novembre, ore 19. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!