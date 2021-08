Halo Infinite: svelati i requisiti per la versione PC!

Nelle scorse ore, tramite la pagina ufficiale del gioco di Steam sono stati svelati i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Halo Infinite, prossimo capitolo della serie di 343 Industries

Ci siamo un po’ spaventati, lo dobbiamo ammettere, quando durante l’ultimo Xbox Games Showcase di Microsoft, 343 Industries non ha svelato la data d’uscita di Halo Infinite. Considerando il fatto che l’azienda aveva rimandato il gioco qualche tempo fa, confermando però la finestra d’uscita del 2021, l’evento e la successiva Gamescom 2021 erano le ultime due grandi occasioni per definire una data precisa. Fortunatamente, nel corso proprio dell’ultima Gamescom, il nuovo capitolo della pluripremiata serie si è finalmente mostrato, con tanto di data d’uscita fissata al prossimo 8 dicembre (proprio in extremis), e i forconi li abbiamo tutti rimessi in tasca.

A seguito dell’annuncio, è stata anche aggiornata la pagina di Steam ufficiale di Halo Infinite. Oltre a riportare la data d’uscita, sono stati inseriti anche i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC. Requisiti che, dobbiamo ammetterlo, ci hanno piuttosto stupiti in termini di prestazioni perché… sono davvero alti. Ricordiamo ancora tutti con candore il primo gameplay trailer mostrato, soggetto di ilarità e contemporanea rabbia da parte di tanti fan, caratterizzato da un comparto tecnico sicuramente non d’avanguardia. Aggiungiamo poi che la componente multiplayer di Halo Infinite avrà una grande rilevanza, quindi ci sembrava abbastanza ovvio che, perlomeno per i requisiti minimi, 343 Industries avrebbe puntato ad una più vasta gamma di PC. E invece.

Halo Infinite: ecco i requisiti per PC!

Qui di seguito trovate i requisiti minimi per giocare ad Halo Infinite:

Sistema Operativo : Windows 10 RS3 x64;

: Windows 10 RS3 x64; CPU : AMD FX-8370 | Intel i5-4440;

: AMD FX-8370 | Intel i5-4440; GPU : AMD RX 570 | Nvidia GTX 1050 Ti;

: AMD RX 570 | Nvidia GTX 1050 Ti; RAM : 8GB;

: 8GB; DirectX : versione 12;

: versione 12; Spazio necessario: 50GB.

Continuiamo con i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 19H2 x64;

: Windows 10 19H2 x64; CPU : AMD Ryzen 7 3700X | Intel i7-9700k;

: AMD Ryzen 7 3700X | Intel i7-9700k; GPU : Radeon RX XT | Nvidia RTX 2070;

: Radeon RX XT | Nvidia RTX 2070; RAM : 16GB;

: 16GB; DirectX : versione 12;

: versione 12; Spazio necessario: 50GB.

Questi sono i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Halo Infinite. Che cosa ne pensate? Riuscirà la vostra macchina a farlo girare al meglio? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!