Twitch: i numeri (e i guadagni) della streamer Amouranth sono incredibili

Di recente sono emersi alcuni degli incredibili record e guadagni stabiliti dalla nota streamer di Twitch Amouranth. Vediamoli in quest’articolo

Quando Kaitlyn “Amouranth” Siragusa non viene bannata da Twitch per fatti quali indossare una maschera da cavallo o “giocare” allusivamente con il proprio microfono, è in grado di stabilire impressionanti record di spettatori (e guadagni) mese dopo mese. Ebbene, Amouranth non solo è stata la streamer femminile di Twitch più seguita per ottobre, ma ha accumulato quasi tante ore di visualizzazione quante sono state le successive due più grandi streamer femminili messe insieme. Insomma, primati del tutto incredibili. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Amouranth: la streamer di Twitch vanta guadagni da record e avrebbe addirittura acquistato una stazione di servizio di recente

Gli ultimi dati della società di analisi Twitch StreamElements evidenziano che Amouranth ha registrato circa 3,1 milioni di ore guardate il mese scorso su Twitch, quasi il doppio degli 1,7 milioni stimati da Imane “Pokimane” Anys e 1,5 milioni di SadDummy (vi lasciamo immaginare i guadagni).

La streamer ha stabilito questi record intraprendendo nuove forme di performance piuttosto strambe e grottesche. All’inizio di quest’anno, si è esibita mostrandosi in piscine. Successivamente è passata alla tendenza ASMR di Twitch con un subathon di luglio dedicato al genere. Proprio la scorsa settimana, Siragusa ha scioccato sia i fan quando ha affermato di aver acquistato una stazione di servizio per sottrarsi a milioni di debiti fiscali.

Insomma, vere “iniziative” controcorrente, mentre i “tradizionali” streamer di Twitch macinano numeri sulla base dei giochi a cui giocano, come League of Legends, Fortnite e GTA V. Siragusa ha trasformato la sua personalità online in un marchio multimilionario principalmente trasmettendo in streaming “acrobazie” ASMR e chat con lei pubbliche.

Ovviamente, i suoi numeri di ottobre sono ancora al di fuori della top 10 generale di Twitch, che è completamente dominata dagli uomini. Secondo StreamElements, l’ultimo streamer nell’elenco di ottobre, Chikara ‘Shaka’ Kawakam, ha comunque registrato ben oltre 5 milioni di ore guardate. Queste discrepanze sono nate nei dati di Twitch, quando sono trapelati il ​​mese scorso a causa degli hacker che hanno rivelato che solo tre dei primi 100 record di guadagni della piattaforma erano stati stabiliti da donne.

Che ne pensate di questi dati? Seguite Amouranth sulla piattaforma di Amazon?