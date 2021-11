Fortnite: al via la collaborazione con Naruto, disponibili nuove skin e il Villaggio della Foglia

Se siete fan del manga e anime Naruto e giocate a Fortnite non perdete le nuove skin a tema disponibili nel popolare battle royale

All’inizio sembrava quasi impossibile, ma ora è tutto realtà: Naruto e il resto del Team 7 stanno per diventare parte di Fortnite, il che introdurrà nuove skin e molto altro. Insieme allo stesso Jinchuriki, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura e Hatake Kakashi si gettano nella mischia mentre il Villaggio della Foglia, la Valle dell’Epilogo e l’Area dell’Esame da Chunin vengono aggiunti al gioco come nuove location. Date un’occhiata al trailer qui sotto per vedere tutto con i vostri occhi (vi basta cliccare sul player).

Fortnite: ecco fino a quando saranno disponibili le skin di Naruto

Ogni skin dell’universo di Naruto, disponibili da ora in Fortnite, ha le proprie varianti e oggetti speciali. La skin di Naruto è caratterizzata dallo Stile del settimo Hokage, mentre Sakura riceverà lo stile Sakura Uchicha e Kakashi otterrà lo stile Kakashi Black Ops. Nel frattempo, Sasuke imbraccerà il piccone Snake Sword. Ci sono anche nuovi jetpack come il simpatico Pakkun, l’evocativo Demon Wind Shuriken, e il mantello del villaggio della foglia con pergamena. Potete anche ottenere le emote Summoning Jutsu e Ramen Break insieme a un aliante che assomiglia a Kurama, la volpe a nove code.

I giocatori possono acquisire i seguenti oggetti in questi pacchetti:

Il pacchetto Naruto e Kakashi : include l’abito Naruto Uzumaki (con lo stile della variante del Settimo Hokage), il Bling Scroll Back, Kakashi Hatake (con lo stile della variante Black Ops Kakashi), il Bling Back Pakkun e la schermata di caricamento del Jutsu che mangia pizza

e : include l’abito Naruto Uzumaki (con lo stile della variante del Settimo Hokage), il Bling Scroll Back, Kakashi Hatake (con lo stile della variante Black Ops Kakashi), il Bling Back Pakkun e la schermata di caricamento del Jutsu che mangia pizza Il pacchetto Sasuke e Sakura : include Sasuke Uchiha (con il piccone Sword of Kusanagi), Demon Wind Shuriken Back Bling, Snake Sword Pickaxe, Sakura Haruno (con la variante Sakura Uchiha Style), Hidden Leaf Cloak Back Bling e la schermata di caricamento del Team 7

e : include Sasuke Uchiha (con il piccone Sword of Kusanagi), Demon Wind Shuriken Back Bling, Snake Sword Pickaxe, Sakura Haruno (con la variante Sakura Uchiha Style), Hidden Leaf Cloak Back Bling e la schermata di caricamento del Team 7 Il pacchetto equipaggiamento Shinobi: include l’emote Ramen Break, Summoning Jutsu Emote, Kunai Pickaxe, Black Ops Sword Pickaxe e Hidan’s Scythe Pickaxe.

Naturalmente, incontrerete anche Kakashi sensei e intraprenderete diverse missioni per guadagnare ricompense e sbloccare nuove location. La collaborazione The Hidden Leaf Village sarà disponibile dal 16 novembre, dalle ore 16:00 fino al 29 novembre, sempre alle ore 16:00. Sapevate che di recente Epic ha ammesso di essersi ispirata ad Among Us per realizzare una modalità del suo blockbuster videoludico e che il capitolo 3 del gioco potrebbe non essere così lontano? Se siete fan di Star Wars Fortnite ha in serbo novità anche per voi.

Che ne pensate di queste novità per il titolo campione di incassi di Epic Games? fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.