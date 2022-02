Tre nuovi giochi Bandai Namco in arrivo per Switch

Bandai Namco annuncia tre nuovi giochi in uscita per Nintendo Switch. I tre titoli rappresentano i classici brand del passato Klonoa, Gundam e Taiko no Tatsujin

Bandai Namco ha svelato tre nuovi giochi in esclusiva per Nintendo Switch. Questi nuovi titoli, stando alle parole di Bandai Namco, sono un segno dell’ottima collaborazione con Nintendo. La console della grande N ha permesso infatti di pubblicare sia nuovi titoli che riproporre classici del passato andando ad abbracciare un pubblico ancora più ampio. Andiamo dunque a scoprire questi tre titoli di seguito.

Switch si prepara ad accogliere tre nuovi giochi Bandai Namco

Celebrando il 25° anniversario del franchise, Klonoa Phantasy Reverie Series includerà Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil. La grafica dei due titoli è stata completamente rinnovata offrendo 60 fps e una risoluzione massima di 4K, mentre l’amato mondo e la celebre esperienza di gioco di Klonoa sono stati fedelmente preservati per conquistare sia i nuovi giocatori che i fan del titolo originale. Klonoa Phantasy Reverie Series sarà disponibile per Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Steam. Invece, SD Gundam Battle Alliance incoraggia i giocatori a guidare uno squadrone di tre unità per partecipare a emozionanti battaglie in cooperativa con una moltitudine di personaggi e meccaniche estese. I giocatori potranno provare la storia per giocatore singolo o sfruttare i punti di forza unici dei Mobile Suit per avere la meglio sui propri amici.

Il titolo vedrà i giocatori combattere con le versioni Super Deformed (SD) dei Mobile Suit della serie Gundam con emozionanti animazioni in un nuovo ed epico GDR. SD Gundam Battle Alliance sarà disponibile per tutte le piattaforme nel corso del 2022. Infine, In Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, potrete suonare in splendidi livelli in perfetta sincronia al ritmo di una vasta libreria di oltre 76 tracce travolgenti. le canzoni spaziano dai brani di maggior successo a quelli più popolari. Il gioco includerà due nuove modalità di gioco. Nella modalità DON-chan Band, sarà possibile suonare insieme partecipando a un concerto dal vivo per 4 giocatori, mentre nella modalità Great Drum Toy War, si potrà affrontare una sfida testa a testa per decidere chi sarà il supremo maestro dei tamburi!

