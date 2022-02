Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di febbraio 2022

Microsoft ha finalmente reso ufficiali i nomi dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel mese di febbraio

Nonostante febbraio si stesse avvicinando sempre più prepotentemente, con i suoi attesissimi titoli come Sifu, Elden Ring e Horizon Forbidden West, Microsoft sembrava attardarsi nel rivelare quali sarebbero stati i nuovi giochi su Xbox Game Pass. Dopotutto, ormai è risaputo come ogni mese che arriva si porta con sé anche nuove opere gratis sulle console di Sony e Microsoft, e ogni volta un leak o una conferma ufficiale viene colta con sorpresa dagli abbonati ai servizi offerti dalle due aziende. Per le ultime settimane di gennaio, Microsoft ha offerto titoli incentrati sullo spazio, inserendo nel suo catalogo opere davvero amate come Mass Effect nella sua Legendary Edition, The Outer Wilds, Spelunky 2. In più, si è presentato anche il curioso roguelike Nobody Saves the World, la trilogia di Hitman e, a sorpresa, l’arrivo dell’intera saga di Danganronpa e Taiko no Tatsujin: The Drum Master. Quali novità riserverà allora l’annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass per febbraio? Andiamo a scoprirlo.

I nuovi giochi di Xbox Game Pass di febbraio 2022

Con il giungere di nuovi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass a febbraio, inevitabilmente altri titoli dovranno abbandonare le librerie dell’utenza, anche se probabilmente essa avrà modo d’incontrarli nuovamente in future occasioni. I titoli da salutare, almeno per adesso, saranno Control, Code Vein, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, The Medium, Project Winter e The Falconeer. Al loro posto, saranno inseriti dei giochi che erano già stati confermati per un arrivo nel catalogo sin dal loro day one, e con essi andranno ad unirsi anche altri usciti negli anni precedenti.

arriverà a partire dal 3 febbraio: il titolo era uscito inizialmente come esclusiva PlayStation, per poi raggiungere anni dopo anche le altre piattaforme. Si tratta di un gioco platform con elementi puzzle, ambientato in una cittadina del 1920, dove il gameplay renderà possibile per la protagonista “entrare” nelle ombre e spostarvisi all’interno. Telling Lies, anch’esso in arrivo il 3 febbraio, è un gioco investigativo con una narrativa non lineare, incentrato su una serie di conversazioni registrate in segreto. Diversi attori di calibro, come Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp e Kerry Bishé faranno la loro comparsa, sotto la direzione del creatore di Her Story.

Non dimentichiamoci anche dei giochi che già si sapeva sarebbero giunti a febbraio, come Dreamscaper, Besiege, Edge of Eternity. In più, un’altra serie di giochi si aggiungerà al catalogo:

un titolo FPS in uscita il 10 febbraio, sviluppato da Remedy Entertaiment. L’obiettivo sarà attraversare il territorio nemico insieme alla propria unità, con lo scopo di salvare un compagno di squadra catturato e scoprire gli oscuri segreti che si celano nel gruppo mercenario Black List. Ark: Ultimate Survivor Edition in arrivo il 14 febbraio consentirà di poter sperimentare tutto ciò che il titolo di sopravvivenza ha da offrire, attraverso questa sua edizione definitiva. Nel caso non abbiate avuto occasione di provare quest’opera di pure avventure primitive, adesso che sarà disponibile gratuitamente non ci saranno più scuse.

Altri giochi che si aggiungeranno al Xbox Game Pass saranno SKul: The Hero Slayer, The Last Kids on Earth and the Staff of Doom e Infernax. Una bella carrellata di titoli attende gli abbonati di Game Pass, utili ad ingannare l’attesa in vista di Elden Ring.

