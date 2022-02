It Takes Two: record di vendite globali!

Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, Hazelight ha dato un breve e veloce aggiornamento sull’impressionante numero di vendite globali di It Takes Two

Chi lo ha giocato ne è rimasto innamorato, chi non ha nessuno per giocarlo lo ha comunque seguito con affetto. It Takes Two, oltre ad essere il vincitore del Game of the Year 2021 secondo i The Game Awards, è stato anche uno dei titoli di maggior successo dello scorso anno. Sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da EA Originals, il titolo è attualmente disponibile su console PlayStation, Xbox e PC. It Takes Two ha spodestato Deathloop, Forza Horizon 5 e Marvel’s Guardians of the Galaxy, ponendosi in cima al podio di un anno sicuramente difficile per l’industria, ma che ha comunque saputo regolare titoli di un certo valore.

Tramite comunicato stampa, Hazelight ed EA Originals hanno celebrato proprio It Takes Two e il suo incredibile numero di copie vendute, che hanno appena sforato i 5 milioni in tutto il mondo. Una notizia che giunge anche nel periodo migliore per recuperare il titolo, pensato e sviluppato per essere giocato in due. Perché, se non ci aveste fatto caso, San Valentino è alle porte. Evviva l’ansia.

Hazelight festeggia le incredibili vendite di It Takes Two!

It Takes Two è il gioco perfetto per le coppie in questo San Valentino, con il suo gameplay avventuroso e che riunisce i giocatori attraverso lo split-screen couch o online co-op. Potrete quindi vivere l’emozionante avventura della coppia scontrosa Cody e May, due umani trasformati in bambole da un incantesimo, che, intrappolati in un mondo fantastico dove l’imprevedibilità si nasconde dietro ad ogni angolo, sono sfidati a salvare la loro relazione fratturata. It Takes Two offre anche ai giocatori il Pass Amici, un affare due in uno in cui un giocatore può invitare un partner e giocare con lui gratuitamente.

E quindi eccoci qua, con San Valentino alle porte e It Takes Two che sfonda l'impressionante cifra di cinque milioni di vendite globali.