The Centennial Case: A Shijima Story, Square Enix presenta il trailer

L‘avventura con attori in carne e ossa The Centennial Case: A Shijima Story si presenta nel primo trailer

Square Enix ha presentato un nuovo titolo molto atipico chiamato The Centennial Case: A Shijima Story con un trailer. Il titolo è un’avventura realizzata però con attori veri, e arriverà su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC il prossimo 12 maggio 2022. Il titolo coinvolge diversi nomi importanti nella sua realizzazione, tra cui alla direzione Koichiro Ito (Metal Gear Solid V), alla produzione Junichi Ehera (Nier: Automata) e Yasuhito Tachibana, il produttore della serie Netflix Il Regista Nudo che si è occupato dello scenario del titolo.

Il primo trailer di The Centennial Case: A Shijima Story ci mostra un po’ quello che potremo aspettarci da questa interessante avventura. La storia del titolo ruota attorno alla sventurata famiglia Shijima, tartassata da una serie di morti inspiegabili nel corso dell’ultimo secolo. I giocatori impersoneranno la scrittrice Haruka Kagami, di cui useranno i poteri deduttivi per scoprire la verità dietro ai quattro casi di omicidio che hanno colpito la famiglia Shijima nell’ultimo secolo. Starà ai giocatori smascherare la verità su questo misterioso caso.

I giocatori saranno immersi in un’autentica storia tradizionale giapponese, in cui trascenderanno il tempo attraverso diverse epoche del Giappone per recuperare informazioni utili a svelare la verità che si cela dietro alle sventure della famiglia Shijima e risolvere un antico mistero. The Centennial Case: A Shijima Story si avvale della coinvolgente recitazione di Nanami Sakuraba nei panni di Haruka Kagami, protagonista del gioco, e di Yuta Hiraoka nei panni di Eiji Shijima, secondogenito della famiglia Shijima tornato a casa per svelare il mistero. Un cast di talentuosi attori giapponesi darà vita a quest’enigmatica avventura, impersonando una serie di personaggi in ogni epoca.

I giocatori che acquisteranno il gioco entro il 19 maggio 2022 riceverà come bonus anche i "Behind the Scene" del titolo e la mini colonna sonora composta da Yuki Hayashi (che ha composto le musiche per anime e videogiochi di Dragon Quest: The adventure of Dai).