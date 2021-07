Disponibile su Amazon Prime Video il film diretto da Tanya Wexler. Un tentativo di revenge al femminile poco convincente. Il profondo conflitto interiore e la lotta verso i propri demoni, verso la riscoperta del proprio senso di appartenenza. Ecco la nostra recensione di Jolt- Rabbia Assassina

TITOLO ORIGINALE: Jolt. GENERE: Thriller/Action. NAZIONE: USA. REGIA: Tanya Wexler. CAST: Kate Beckinsale; Jai Courtney; Stanley Tucci; Bobby Cannavale; Laverne Cox; David Bradley. DURATA: 91 minuti. DISTRIBUZIONE: Prime Video. USCITA: 23 luglio 2021.

La rabbia diventa donna nel nuovo film di Tanya Wexler, disponibile su Amazon Prime Video dal 23 luglio 2021. La regista già nota per aver diretto Hysteria (2011), ha optato questa volta in un tentato action vorticoso pieno di azione già visto e un umorismo incompreso. Una scossa incontrollata al sapore di vendetta, con protagonista una risoluta e carismatica Kate Beckinsale che domina le scene.

Non mancano un principio di inizio verso la scoperta di sé e la lotta contro i proprio demoni, caduto nella voragine del già visto e conosciuto.

Trama e Trailer| Recensione Jolt- Rabbia Assassina: una vendetta già vista

La trama ruota attorno alla vinca di Lindy (Kate Beckinsale), una giovane donno affetta da uno disturbo neurologico che non le permette di gestire e controllare la rabbia, sfociando in brutali e violenti attacchi d’ira. Munita di uno speciale giubbotto foderato di elettrodi in grado di placare le sue emozioni, viene seguita da Ivan Munchin (Stanley Tucci), unico punto fermo un terapeuta in grado di seguirla e gestire i suoi brutali istinti omicidi.

Lindsy consapevole di essere pericolosa e diversa dagli altri, cerca in tutti i modi di controllare i suoi istinti, fino al giorno in cui l’uomo di cui si è innamora, viene ritrovato morto in circostanze misteriose. Desiderosa di vendetta e con il cuore pieno di dolore, inizia una battaglia personale alla scoperta del killer. Ostacolata dalla polizia, una seria di avvenimenti pronti a rivedere ogni punto di vista.

Una scossa di poco spessore: il caos nella tempesta| Recensione Jolt- Rabbia Assassina: una vendetta già vista

L’ampie aspettative e ideali portati avanti dalla regista, non brillano del tutto all’interno della pellicola. Appare da subito evidente l’ampia voglia di far riferimento al cinema genere anni novanta con un mancato raggiungimento al traguardo, andando a sfociare in una versione meno maschile di John Wick.

In aggiunta, la scossa iniziale proposta allo spettatore, non sembra prendere e convincere del tutto nel corso della visione. Da subito la protagonista si presenta come l’eroina per eccellenza, la donna anticonvenzionale pronta a sdoganare ogni pregiudizio e luogo comune femminile. Piena di carattere e indipendente, entra a gamba tesa in un mondo che non sembra capire il suo reale stato di salute fisica e mentale. Muovendosi camuffata tra la folla e percepita normale agli occhi degli altri; è da subito messa a nudo dall’occhio attento dello spettatore, travolto nell’immediato nell’irrequietezza del suo stato mentale ed emotivo. Il risultato è una Kate Beckinsale a metà tra l’essere una perfetta fonte di ispirazione per ogni donna e il suo essere troppo eccessiva nella caratterizzazione in alcune situazioni del personaggio. La voglia di vendetta e il colmare il senso del dolore, portano ad un’interpretazione fittizia e fin troppo evidente.

Gli ambienti architettonici son ben incorniciati e definiti in una fotografia brillante e spaziosa, affascinante per le sue forme e colori. Luci e colori caldi, sottolineano la natura pop e fumettistica del soggetto rappresentato. Il tutto viene però demolito da uno stile iperattivo nelle riprese e nella musica di fondo, portando ad una confusione nella linea narrativa.

La dose di climax iniziale sembra come bloccarsi a pochi istanti prima delle scene finali, riproponendo scenari e situazioni ridondanti.

Non solo violenza e vendetta: la lotta verso i propri demoni| Jolt- Rabbia Assassina: una vendetta già vista

Nulla viene vissuto in modo casuale. La base emotiva apparentemente riuscita, è l’unica a regalare un barlume di speranza e riflessione. Il senso di violenza e vendetta, lasciano man mano spazio ad una profonda apertura di visione a noi oggi molto vicina. La difficoltà di relazione e lo stabilire i rapporti umani, sono una delle chiavi di lettura principali del film. La voglia di allontanarsi e creare una cinta di muro, non solo per difendere sé stessi, ma per lasciare fuori da ogni pericolo le persone ben volute. La paura di non provare amore o sentimento verso l’altro, porta la stessa protagonista ad una condizione di autoisolamento e tentativo di crescita personale.

Di conseguenza, l’apparente durezza e la maschera dell’invincibilità crollano nel momento del mettersi a nudo con i propri difetti. Il senso di smarrimento e solitudine, portano ad un totale cambio di rotta di visione e percezione delle visione. Sono diversi gli aspetti evidenziati sequenza dopo sequenza, con una profonda introspezione nel dolore e inquietudine della protagonista. La vendetta e la rabbia si dimostrano l’emblema di prendere consapevolezza delle proprie debolezze, divenendo un punto di crescita e arma di difesa verso un mondo pieno di indifferenza e mancanza di empatia.

Ecco che così il giubbotto indossato dalla protagonista Lindy, potrebbe essere rappresentata come una metafora del reprimere il suo vero essere, portando a nascondere la reale essenza. La voglia di liberta e normalità più volte rimarcata, è rappresentata in maniera intensa e diretta nelle vicissitudini del passato e del presente di lei.

Conclusione

Jolt-Rabbia Assassina si dimostra un film a metà, dotato di ampi spunti di riflessioni e ideali non sempre ben definiti. Purtroppo nonostante la buona volontà racchiusa dalla regista, la scossa mai recepita tende a disorientare la visione dello spettatore, portandolo a vagare a tastoni sequenza dopo sequenza. Il tutto sembra essere accentuato da una mancato legame tra le scene e la musica presente, troppo distaccati e poco coordinati tra loro.

Il grande equilibrio è rappresentato dalle emozioni riportate, già citate e affrontate all’interno del testo, spesso in linea con figure contrastanti. la presenza paternalistica di Stanley Tucci come unico punto fermo per Lindy, rappresenta la voglia di conoscenza e di apertura con zero tabù verso gli altri e sé stessa.

