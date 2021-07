EA Play Live 2021: data di uscita per Lost in Random

Tra i protagonisti dell’EA Play Live 2021 abbiamo anche il nuovo titolo di Zoink! Games, Lost in Random, che si mostra in un trailer con tanto di data di uscita

Oltre all’ampio spazio dedicato al blockbuster annunciato che risponde al nome di Battlefield 2042, ed all’annuncio graditissimo del remake di Dead Space, l’EA Play Live 2021 ha riservato spazio anche ad un produzione per certi aspetti minore, ma che non latita assolutamente per quanto riguarda l’aspetto stilistico. Stiamo parlando del nuovo lavoro dei ragazzi di Zoink! Games (Fe, Stick It to the Man!), che sono pronti a tornare alla ribalta grazie a Lost in Random, la loro ultima fatica. Il gioco è stato accompagnato da un trailer, tramite il quale abbiamo potuto assistere a qualche frammento di gioco, oltre ad apprendere la data di uscita della produzione.

EA Play Live 2021: Lost in Random ha una data di uscita

Sicuramente particolare nelle premesse, quanto nel gameplay, il titolo del team ci vedrà intenti ad esplorare il mondo di Random, all’interno del quale potranno essere recuperate delle monete, indispensabili per acquistare delle particolari carte. Queste ultime giocheranno un ruolo fondamentale durante i vari scontri con gli avversari, dato che saranno loro a determinare l’attacco e le abilità del protagonista, in maniera analoga ai deck builder game.

Qua sotto potete dare uno sguardo al trailer mostrato in occasione dell’evento streaming tenuto da Electronic Arts:

Even, questo il nome del protagonista dell’avventura, potrà raccogliere degli Energy Cubes man mano che attaccherò gli avversari, ed una volta che ne avrà accumulati un determinato numero potrà caricare Dicey (una sorta di dado antropomorfo che lo accompagna), per fargli impiegare delle devastanti abilità. Tra queste troveremo la possibilità di fermare il tempo, scagliare bombe (che potranno fere anche Even se non saremo attenti), evocare un gigantesco mantello, richiedere la benedizione di Uma per essere avvolti da uno scudo protettivo e molto altro ancora.

Ci saranno sei reami da esplorare all’interno del Regno di Random, che dovremo attraversare per salvare Odd, la sorella del ragazzo. Confermata anche la presenza di alcune scelte all’interno dei dialoghi che avremo con i vari personaggi che incontreremo nel corso del gioco. Lost in Random uscirà il prossimo 10 Settembre, nei formati Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch, e già da adesso è possibile preordinarlo.

