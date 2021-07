EA Play Live 2021: annunciato Grid Legends con uscita nel 2022

Nel corso dell’EA Play Live 2021, Codemasters ha annunciato a sorpresa tramite un trailer il nuovo Grid Legends, la cui uscita è fissata per il 2022

Nonostante l’assenza di qualche nome pesante come Mass Effect e Dragon Age, l’EA Play Live 2021 non si è risparmiata qualche sorpresa, come l’annuncio del remake del mai dimenticato Dead Space. Il colosso statunitense, comunque, non si è certo limitato al ritorno di Isaak Clarke, ma anche annunciato il nuovo lavoro corsistico di casa Codemasters, che si è presentato per mezzo di un trailer: Grid Legends. Il gioco ha un uscita fissata per il 2022 su Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One e PC, via Origin e Steam. Per la prima volta nella storia, inoltre, il titolo presenterà anche uno story mode, che potrà contare su diversi personaggi, ognuno mosso dalle proprie motivazioni.

Grid Legends annunciato trailer all’EA Play Live 2021: uscita prevista per il prossimo anno

Tra le altre caratteristiche svelate della nuova produzione targata Codemasters, troveremo anche oltre 100 vetture differenti, che comprenderanno Big Rigs, Touring Cars, Drift, Electric e Hypercars (compresa l’Aston Martin Valkyrie). Presenti anche gare multiclasse, che permetteranno a veicoli differenti di gareggiare tra di loro. Tra le modalità confermate abbiamo il Beast Mode e l’Elimination Mode, mentre per quanto riguarda le location saranno presenti Mosca e Londra.

Il gioco comprenderà oltre 130 percorsi su cui gareggiare, tra i quali troveremo circuiti come Brands Hatch ed Indianapolis. Sarà anche data ai giocatori la possibilità di creare i propri tracciati, mescolando tra di loro elementi come l’orario del giorno, ed il tutto potrà essere condiviso con gli altri player, così come prendere parte a differenti eventi custom.

Ovviamente c’è ancora molto altro da scoprire in merito al gioco, ma noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sui vari sviluppi, pertanto il nostro invito è quello di continuare a seguirci sulle nostre pagine. Se poi nell’attesa siete in cerca di giochi a prezzo scontato, non dovete fare altro che dare un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming.