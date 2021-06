Knockout City: Velan Studios ci fa dare un’occhiata alla roadmap!

Tramite un blog post sui loro canali ufficiali, Velan Studios ci ha permesso di dare una prima occhiata alla roadmap per il 2021 di Knockout City: scopriamo insieme tutti i dettagli

Knockout City è un intraprendente esperimento nato dalla mente dei ragazzi di Velan Studios e dal supporto di Electronic Arts che vi permette di vivere, sulla vostra pelle (e sulle vostre facce), la magia del dodgeball. Arrivato su EA Play e Xbox Game Pass sin dal day one, il gioco ha fatto subito faville diventando uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi mesi. Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, EA e Velan Studios hanno condiviso alcune anticipazioni sulle novità in arrivo in Knockout City.

Con l’aiuto di un lungo blog post sui loro canali ufficiali, infatti, gli sviluppatori hanno mostrato la prima parte di roadmap per il 2021. A partire dal 27 luglio inizierà la seconda stagione con una nuova mappa, una nuova palla speciale, tre eventi inediti, nuovi contratti stagionali, ben cinque nuove playlist e l’aggiunta di un nuovo bonus d’accesso giornaliero. Vi lasciamo l’immagine riassuntiva della roadmap proprio qua sotto, giusto per darvi un’idea dei piani futuri di Velan Studios per il titolo.

Knockout City si mostra con la prima piccola roadmap: tante novità in arrivo!

Knockout City ha raccolto più di cinque milioni di giocatori in due settimane e, stando ai piani di EA e degli sviluppatori, le stagioni arriveranno con una cadenza di nove settimane. La stagione 3 verrà così svelata in autunno e la stagione 4 nei mesi invernali. Nel frattempo potrete continuare a divertirvi grazie al recente evento a tempo limitato introdotto nel gioco: Heatwave. Attenzione: avete solo una settimana per incassare i biglietti risparmiati prima che l’evento finisca e gli oggetti spariscano per sempre.

Una roadmap promettente quella prevista per Knockout City e noi speriamo ardentemente che Velan Studios riesca a rimanere al passo con quanto promesso. Vi ricordiamo che Knockout City è ora disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e su PS5 e Xbox Series X | S tramite la retrocompatibilità. Che cosa ne pensate di questo nuovo game as a service? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!