CoD Warzone 2: sarà presente la meccanica dell’interrogatorio?

Un noto leaker ha parlato nelle ultime ore di CoD Warzone 2 e di come, a detta sua, il gioco includere una meccanica di interrogatorio

Il seguito di Call of Duty: Warzone è in fase di sviluppo presso Infinity Ward, e mentre Activision presenterà lo sparatutto battle royale per intero entro la fine dell’anno, alcuni dettagli su di esso sono diventati disponibili nelle ultime due settimane grazie a fughe di notizie dagli addetti ai lavori. Di recente, il noto insider Tom Henderson ha fatto trapelare dettagli sulla mappa di gioco e nuove funzionalità e ora un altro nuovo rapporto pubblicato dallo stesso Henderson ha parlato anche di altre nuove meccaniche. Ebbene: sembrerebbe che in CoD Warzone 2 sarà presente un’opzione interrogatorio simile a quella di Rainbow Six Siege.

CoD Warzone 2: interrogatorio alla Rainbow Six Siege?

Secondo Henderson, CoD Warzone 2 presenterà una meccanica interrogatorio. Quest’ultima sarà gestita come un’estensione della meccanica delle esecuzioni esistente; gli interrogatori vedranno presumibilmente i giocatori avvicinarsi ai nemici abbattuti e, in un processo che, allo stato attuale, richiede circa sei secondi, gli stessi riveleranno le posizioni dei compagni di squadra sulla minimappa prima di ricevere il colpo di grazia.

Un’altra caratteristica menzionata da Henderson sono i giubbotti antiproiettile. Analogamente alla modalità Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4 Blackout, Warzone 2 presumibilmente equipaggerà i giocatori con piastre corazzate, che richiederanno prima di tutto di avere un giubbotto corazzato. Secondo il rapporto, i giubbotti dell’armatura si troveranno in tre livelli totali, con ogni livello che consentirà di equipaggiare una piastra aggiuntiva. I giubbotti non subiranno danni, ma le piastre sì e, in modo simile all’attuale Warzone, i giocatori dovranno ricostituirle dopo aver subito dei colpi.

Presumibilmente è presente anche un sistema di inventario simile a Blackout, sebbene in una forma più ampia, con confronti con Escape from Tarkov. Le borse attrezzate presenteranno inventari in stile griglia in cui i giocatori avranno il compito di posizionare e montare armi e oggetti, livelli più alti di borse, serie di uccisioni e altro ancora. È possibile che lo stesso sistema di borse venga utilizzato anche nella modalità PvPvE DMZ di Modern Warfare 2, anche se Henderson non è del tutto sicuro di questo punto in particolare.

Ovviamente, anche con il record di Henderson di leak veritieri, questi dettagli di cui vi abbiamo accennato dovrebbero essere presi con le pinze per ora, come, del resto, nel caso di tutte le informazioni non verificate provenienti da canali non ufficiali. Come accennato, Activision ha affermato che Warzone 2 sarà presentato ufficialmente nel corso dell’anno, quindi dovremmo sapere prossimamente quanto di questi rumor è accurato e se alcuni di questi dettagli sono cambiati a metà dello sviluppo.

