Fractal Design: nuovi Case Define 7 e Meshify 2

La Fractal Design ha deciso di espande la gamma di Case Define 7 e Meshify 2 con modelli Mini e Nano

Fractal Design (clicca qui per visitare il sito dell’azienda) ha concentrato l’essenza delle sue serie Meshify 2 e Define 7 per offrirti quattro nuovi case. Tutto questo introducendo un fattore di forma Mini e Nano in ogni famiglia. Questi nuovi case presentano le stesse caratteristiche e lo stesso design esterno dei loro fratelli maggiori. Inoltre, offrono anche compatibilità, accessibilità e flessibilità, in dimensioni davvero ridotte, così puoi sviluppare il tuo sistema Mini o Nano ideale.

Dettagli dei nuovi case Define 7 e Meshify 2 di Fractal Design

Meshify 2 Mini offre un’eccellente combinazione di flusso d’aria e flessibilità, in un fattore di forma ottimizzato per mATX. Il design esterno audace ma raffinato, con il suo frontale asimmetrico in rete angolare, è completato da un pannello TG a filo e da un piano completamente rimovibile. La sua disposizione interna accessibile e intuitiva rende facile e divertente costruire un sistema elegante e incentrato sul flusso d’aria. Il Define 7 Mini offre lo stesso fascino elegante e molte delle caratteristiche dei suoi fratelli maggiori, in un fattore di forma “mini”. Il suo interno compatto ma spazioso può ospitare schede madri mATX e Mini ITX per un sistema elegante e snello. Inoltre, come tutte e quattro le nuove custodie Mini e Nano, offre la possibilità di ospitare una GPU fino a 331 mm con un sistema di raffreddamento da 240 mm nella parte superiore.

La “gamma Nano”

Meshify 2 Nano offre agli appassionati dell’ ITX ampio spazio per build creative. Ciò grazie all’eccellente supporto del sistema di raffreddamento, per le sue dimensioni e alla capacità di ospitare una GPU fino a 331 mm. Dispone inoltre di una parte superiore completamente rimovibile. Pannelli laterali senza bulloni e una rete anteriore rimovibile per rendere la costruzione e il passaggio dei cavi facile e divertente. Il design flessibile e l’asimmetria angolare sono completati da un pannello TG a filo per mostrare i componenti interni. Il Define 7 Nano ridefinisce la precisione, portando un design pulito e una serie di funzionalità dai suoi fratelli maggiori a un fattore di forma ridotto al minimo. L’interno compatto ma spazioso può ospitare tutte le schede madri Mini ITX e Mini-DTX. Come tutte e quattro i nuovi case Mini e Nano, c’è persino spazio per una GPU fino a 306 mm quando si monta una ventola frontale spessa 25 mm. Rendendo Define 7 Nano un case altamente compatibile per il suo formato aerodinamico.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi case Define 7 e Meshify 2, Mini e Nano, di Fractal Design ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).