Call of Duty Warzone Mobile: trapelato un gameplay completo

Recentemente è trapelato online un gameplay che permette di assistere ad un match completo di Call of Duty Warzone Mobile

Ormai è passato un po’ di tempo dall’annuncio di Call of Duty Warzone Mobile, ma per il momento Activision non ha condiviso con il pubblico molte informazioni riguardo il progetto. Il titolo attualmente è ancora in fase di test, ma alcuni giocatori hanno avuto la possibilità di provarlo grazie all’alpha su invito.

Ai partecipanti di questa anteprima è stato vietato di pubblicare online qualsiasi immagine o video del gioco, ma ovviamente in questi casi c’è sempre qualche giocatore che fa orecchie da mercante. Recentemente infatti è trapelato online un gameplay che permette di assistere ad un match completo di Call of Duty Warzone Mobile.

Verdansk torna grazie a Call of Duty Warzone Mobile

Il lungo video di gameplay di Call of Duty Warzone Mobile che è trapelato negli ultimi giorni ha permesso ai fan di assistere ad un’intera partita del nuovo gioco di Activision. Nel complesso il match non sembrava differire troppo da quelli tipici del gioco per PC e console, ma almeno i giocatori hanno avuto modo di rivedere Verdansk, la mappa originale di Warzone.

Call Of Duty: Warzone Mobile (Alpha) Helicopter Gameplay 🔥 1080p || 60/90 FPS (High Quality & Smoothest gameplay until now)#warzonemobile pic.twitter.com/4ZqY3HSl7v — Rakib.AWCP (@Rakib_CEP) June 18, 2022

Al momento tutti i video completi di gameplay pubblicati su YouTube sono stati rimossi in seguito ad una segnalazione per violazione di copyright da parte di Activision ma, se siete interessati a vedere il gioco in azione, cercando online potreste comunque riuscire a trovare qualche clip come quella in calce qui sopra.

Call of Duty Warzone Mobile sarà disponibile nel corso del 2022, ma per il momento non è ancora stata annunciata una data d’uscita precisa. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.