Battlefield 6: nuove immagini rivelate in un leak

Battlefield 6 torna a far (involontariamente) parlare di sé, con il leak che vi proponiamo sono emerse alcune presunte immagini del gioco

Ormai da tempo si rincorrono i rumor e le voci di corridoio sulla prossima entry della popolare serie shooter di DICE, Battlefield. Tempo fa vi avevamo parlato di un leak sulla mappa e il gameplay (guardate qui per altri dettagli) e a proposito dello stesso titolo si era anche vociferato di una marcata svolta in chiave battle royale (con tanto di setting futuristico).

Ora, una serie di immagini apparentemente trapelate dal prossimo trailer di presentazione di Battlefield 6 è apparsa online in un leak. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 6: il leak di oggi propone alcune immagini di quelli che sembrano bozzetti preparativi

Dopo aver visto tempo fa due nuove immagini apparentemente trapelate in un leak dal prossimo Battlefield (che la community chiama per comodità “Battlefield 6” prima della rivelazione del suo titolo ufficiale all’inizio di maggio), sembra che oggi abbiamo ancora più materiale da visionare.

battlefield 6

JsNfiRA

lu0Tudf

RCugY2J

BBlnt1S

Una serie di screenshot sfocati, che vi proponiamo nella gallery qui in alto, sembra provenire dallo stesso trailer responsabile della fuga di notizie iniziale, che secondo alcuni sarebbe il trailer di presentazione del gioco. Quest’ultimo lotto di screenshot corrobora le affermazioni del leaker Tom Henderson: c’è una selezione di armi dall’aspetto più futuristico, un lancio di razzi, un cane robot simile a Boston Dynamics e altro ancora.

Battlefield 6 dovrebbe essere un gioco enorme e una vera priorità per Electronic Arts: altri studi dovrebbero unirsi a DICE Sweden nel suo sviluppo, tra cui DICE LA, Criterion ed EA Gothenburg. Un quinto studio sta lavorando a un gioco per dispositivi mobile in arrivo il prossimo anno. Insomma, per ora i rumor sembrano incessanti e solo un eventuale annuncio ufficiale di presentazione da parte di EA o DICE potrebbe metterli (parzialmente a tacere).

In attesa che il suddetto fatidico annuncio arrivi vi invitiamo a prendere il materiale che vi abbiamo proposto con un bel paio di pinze rinforzate. Quello che è certo, al momento, è che l’attesissimo gioco arriverà anche su Xbox One e PlayStation 4, come abbiamo avuto modo di riferirvi in quest’articolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.