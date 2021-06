PlayStation 5: l’ultimo aggiornamento risolve un bug del DualSense

L‘aggiornamento firmware per PlayStation 5 rilasciato di recente da Sony ha corretto un bug del DualSense che avevano riscontrato diversi utenti

Un nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 5 è stato rilasciato da Sony e, secondo quanto riportato da diversi utenti di Reddit, risolverebbe un bug del DualSense. Il pacchetto, contrassegnato dal curiosamente lungo codice 21.01-03.20.00.04-00.00.00.0.0, è stato rilasciato senza preavviso; la sua descrizione ufficiale si limita a un generico: “Questo aggiornamento del software di sistema migliora le performance del sistema”. A riprova del fatto che si tratta di un aggiornamento legato al DualSense, una volta terminata la sua installazione esso invita l’utente a collegare il proprio controller.

PlayStation 5: ecco quale bug del DualSense è risolto dall’aggiornamento

Sempre secondo le testimonianze degli utenti PlayStation 5 che hanno già installato l’aggiornamento, questo risolverebbe un bug legato all’icona del DualSense. Sembra infatti che, in alcuni casi, l’indicatore della batteria si ostinasse a lampeggiare per indicare la necessita di ricaricare il controller anche quando quest’ultimo era in realtà lungi dal bisogno di essere collegato alla corrente. Se l’aggiornamento ha modificato qualche altra funzione della console, almeno per il momento, la cosa non è stata notata.

Il controller DualSense, introdotto nel mercato insieme alla PlayStation 5, garantisce all’utente una migliorata esperienza di gioco. Il controller è infatti caratterizzato da alcune funzionalità specifiche, come il grilletto additivo e il feedback tattile, pensate proprio per conferire profondità e realismo al gameplay. Di recente, anche alcuni titoli PC hanno iniziato a usufruire di queste sue caratteristiche. Volete scoprire come il DualSense contribuirà a migliorare la giocabilità delle prossime uscite per PlayStation 5? Vi suggeriamo allora di leggere questo nostro articolo al riguardo.

