Battlefield 6 si chiamerà “Battlefield 2042”?

Il sesto capitolo della notissima saga FPS, Battlefield, potrebbe non avere il “6” nel titolo e, invece, chiamarsi “Battlefield 2042”. Scopriamone di più in questa news dedicata

La settimana che culminerà con l’E3 2021 è appena iniziata e di rumor, leak e notizie varie provenienti da insider e non solo saremo completamente bombardati. Fra due giorni, però, l’attenzione sarà totalmente incentrata sul reveal del nuovo capitolo della saga di Battlefield che potrebbe non avere il numero “6” nel titolo e chiamarsi invece “Battlefield 2042”.

Battlefield 6 sarà, in realtà, Battlefield 2042?

Battlefield 6 sarà, in realtà, Battlefield 2042? L’indiscrezione è arrivata direttamente da Reddit e rimbalzata un po’ in tutto il web. Ancora, ovviamente, nulla di ufficiale ma sappiamo bene, ormai, quanto possa essere prezioso il lavoro di insiders e dataminers che sono capaci, spesso e volentieri, di dare delle succose anticipazioni sulle principali novità dell’industria videoludica. Per sapere, però, quale sarà il vero titolo del nuovo capitolo della saga targata DICE, ci toccherà attendere mercoledì 9 maggio, quando verrà effettuato, come detto precedentemente, il reveal ufficiale.

Mercoledì 9 maggio sarà una data fondamentale anche per conoscere le nuove modalità di gioco del titolo che, oltre alle più classiche, potrebbe apportare qualche novità al franchise. Stando ai trend degli ultimi anni, non è assolutamente da escludere la possibilità di avere una modalità battle royale free to play in stile Warzone, andando così a spostare la competizione con lo storico rivale, Call of Duty, anche sul piano dei titoli free to play. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità e conferme (o smentite) ufficiali.

