Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

In questa nuova guida su Call of Duty: Warzone vi parleremo nel dettaglio delle migliori armi da utilizzare durante la Season 3

Dopo tanta attesa la Season 3 è finalmente arrivata e ha portato davvero tante novità su Warzone. Ovviamente tra le modifiche più grandi spicca la nuova Verdansk 1984, ma non bisogna sottovalutare anche l’aggiunta di nuovi equipaggiamenti.

L’introduzione di nuovi strumenti all’interno di una battle royale è in grado di modificare molto l’equilibrio di gioco, rendendo improvvisamente meno popolari armi che un tempo erano considerate eccezionali. Per aiutarvi a prendere familiarità con i nuovi equilibri abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete tutte le migliori armi da utilizzare durante la Season 3 di Call of Duty: Warzone.

Le migliori dieci

Ormai sono passati diversi giorni dal lancio della nuova stagione di COD e in questo periodo i giocatori hanno avuto abbastanza tempo per provare tutti i nuovi equipaggiamenti. Stando ai dati raccolti, sembra che i giocatori puntino tendenzialmente a favorire all’incirca 10 armi durante le loro partite. Qui di seguito potrete trovare un elenco con i nomi delle migliori armi da utilizzare nella Season 3 di Warzone:

M16

CR-56 AMAX

LC10

PPSH-41

Bullfrog

FFAR 1

MAC-10

Kilo 141

MP5

Kar98k

Come potete vedere sono presenti diverse armi già molto note, ma non solo. A quanto pare infatti sembra che tra le favorite ci siano anche delle nuove armi introdotte per la prima volta durante questa stagione, come ad esempio il PPSH-41.

M16 – Warzone: le migliori armi della Season 3

Iniziamo subito la nostra guida alle migliori armi della Season 3 parlando dell’M16, uno dei fucili più amati dai giocatori di Warzone. Questo strumento di morte è presente nel gioco da molto tempo, ma nonostante ciò continua tutt’ora ad essere molto utilizzato. Per sfruttare al massimo il potenziale di quest’arma però è necessario migliorarla applicando delle mod ben precise. Qui di seguito potrete trovare un elenco con tutte le migliori mod per l’M16 necessarie a creare un buon loadout:

Silenziatore Agency

Canna titanium da 16.3″

Impugnatura Field Agent

Mirino Axial Arms X3

Caricatore esteso da 45 colpi

Grazie a questo set di mod il vostro M16 si trasformerà in una delle armi dalla medio-lunga distanza più potenti del gioco. La canna migliorata vi permetterà di far raggiungere ai vostri proiettili una velocità impressionante, mentre il silenziatore migliorerà la vostra gittata massima permettendovi allo stesso tempo di essere più difficili da individuare. Grazie a quest’arma sarete di sicuro in grado di eliminare con estrema facilità tutti i nemici che troverete entro un raggio di 200 metri.

CR-56 AMAX – Warzone: le migliori armi della Season 3

Passiamo ora al CR-56 AMAX, un fucile automatico estremamente letale. Quest’arma soffre a causa di un rinculo molto elevato, ma con le giuste mod sarete in grado di renderla molto più precisa e maneggevole. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per il CR-56 AMAX:

Silenziatore Monolithic

XRK CR-56 Stippled Grip Tape

Canna XRK Zodiac S440

Impugnatura Commando

Caricatore esteso da 45 colpi

Le mod che vi abbiamo consigliato sono molto semplici, ma vi aiuteranno a ridurre sensibilmente il rinculo dell’arma. In questo modo il vostro CR-56 AMAX si trasformerà in un letale strumento di distruzione perfetto per eliminare i bersagli dalla media distanza. L’unico lato negativo è la mancanza di un mirino, ma con un po’ di pratica di sicuro vi abituerete in fretta ad utilizzare l’ironsight.

LC10 – Warzone: le migliori armi della Season 3

Questa mitraglietta leggera e compatta si distingue grazie ad un buon rateo di fuoco, basso rinculo e alta precisione. Con l’arrivo della Season 3 diverse armi hanno ricevuto dei miglioramenti e nello specifico ora la velocità dei proiettili dell’LC10 è aumentata, rendendola così una delle migliori SMG di Warzone per la medio-lunga distanza. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per quest’arma:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 13.9″

Impugnatura Field Agent

Calcio Raider

Caricatore rapido Salvo da 52 colpi

Grazie a queste mod la gittata massima della vostra arma aumenterà ulteriormente e riuscirete ad affrontare senza difficoltà i nemici sulla medio-lunga distanza. Inoltre, grazie all’impugnatura Field Agent, il rinculo dell’arma diminuirà molto, consentendovi così di ottenere una precisione eccezionale.

PPSH-41 – Warzone: le migliori armi della Season 3

Il PPSH-41 è una delle nuove armi introdotte per la prima volta con l’arrivo della Season 3. Questa letale SMG è ha un rinculo molto elevato, ma in pochissimi istanti è in grado di far piovere tantissimi proiettili sui vostri nemici. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per il PPSH-41:

Silenziatore GRU

Canna Task Force da 15.7″

Nastro Serpente

Caricatore a tamburo Spetsnaz da 71 colpi

Calcio CQB

L’utilizzo principale di queste mod è quello di aumentare la gittata massima della vostra arma contenendo allo stesso tempo il rinculo. Inoltre, grazie all’enorme caricatore a tamburo da 71 colpi, potrete continuare a sparare senza sosta senza aver bisogno di ricaricare continuamente.

Bullfrog – Warzone: le migliori armi della Season 3

Restiamo ancora un po’ in ambito SMG con il Bullfrog. Grazie al suo elevato rateo di fuoco e all’enorme caricatore, quest’arma è estremamente letale sia dalla media che dalla corta distanza e di sicuro vi permetterà di superare con facilità qualsiasi scontro a fuoco. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per il Bullfrog:

Silenziatore GRU

Canna VDV rinforzata da 6.7″

Caricatore Stanag da 85 colpi

Niente calcio

Mirino laser GRU da 5mw

Grazie a queste mod il vostro Bullfrog si trasformerà in un’inarrestabile macchina da guerra. Il Silenziatore vi permetterà di non farvi individuare aumentando allo stesso tempo la gittata massima dell’arma, mente l’enorme caricatore aumentato vi permetterà di sparare tantissimi colpi prima di essere costretti a ricaricare. Inoltre rimuovendo il calcio dalla vostra arma aumenterete moltissimo la vostra velocità di puntamento dopo uno scatto, in modo da essere sempre pronti ad affrontare tutti i nemici che vi si pareranno davanti.

FFAR 1 – Warzone: le migliori armi della Season 3

Il FFAR 1 è un fucile d’assalto eccezionale che vanta un basso rinculo e un’incredibile velocità di movimento durante la mira. Quest’arma è perfetta per affrontare nemici a corto raggio e vi permetterà di muovervi liberamente all’interno di luoghi chiusi. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per il FFAR 1:

Silenziatore

Calcio Raider

Caricatore Stanag da 50 colpi

Nastro serpente

Impugnatura Bruiser

Con queste modifiche il vostro FFAR 1 diventerà un’enorme minaccia per tutti i giocatori abbastanza stupidi da avvicinarsi a voi. Il caricatore aumentato da 50 vi permetterà di continuare a sparare per molto tempo e questo, unito all’estrema mobilità dell’arma, vi trasformerà in una grande minaccia da non sottovalutare.

MAC-10 – Warzone: le migliori armi della Season 3

Passiamo ora al MAc-10, un diretto concorrente del FFAR 1. Questa piccola SMG è stata per molto tempo una delle armi migliori di Warzone e tutt’ora continua ad essere usata da moltissimi giocatori. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per il MAC-10:

Silenziatore Agency

Canna Cavalry Lancer da 6.5″

Impugnatura Field Agent

Caricatore a tamburo Stanag da 53 colpi

Calcio Raider

Il più grande vantaggio del MAC-10 è la sua estrema mobilità e grazie a queste mod riuscirete a migliorare ancora di più questo aspetto dell’arma. Con un loadout così, di sicuro non avrete problemi ad affrontare numerosi gruppi di nemici dalla corta distanza.

Kilo 141 – Warzone: le migliori armi della Season 3

Il Kilo 141 è un letale fucile d’assalto che si distingue per la sua estrema versatilità. Con quest’arma infatti riuscirete ad uscire da qualsiasi situazione senza troppe difficoltà. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per il Kilo 141:

Silenziatore Monolithic

Canna Singuard Arms da 19.8″

Ottica VLK 3.0x

Impugnatura Commando

Caricatore aumentato da 60 colpi

Come vi abbiamo già anticipato il Kilo 141 è un’arma ottima in ogni situazione, ma con queste mod diventerà uno strumento specializzato per il combattimento sulla lunga distanza. Grazie alla sua incredibile stabilità e al danno molto alto, questo loadout vi permetterà di eliminare in pochi istanti anche i nemici più lontani.

MP5 – Warzone: le migliori armi della Season 3

Adesso è il momento di parlare di una delle mitragliette più utilizzate di Warzone: l‘MP5. Quest’arma offre una cadenza di fuoco e una mobilità molto alte che vi permetteranno di seminare il caos sulla corta distanza. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per l’MP5:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 9,5″

Impugnatura Field Agent

Caricatore a tamburo Stanag da 50 colpi

Ottica Microflex LED

Queste mod riusciranno ad aumentare molto la gittata, il danno e la precisione del vostro MP5 sacrificando solamente un po’ di mobilità e precisione. In questo modo l’arma diventerà molto più versatile e vi permetterà di affrontare senza paura anche i nemici che si tengono sulla media distanza.

KAR98K – Warzone: le migliori armi della Season 3

Concludiamo infine la nostra guida con il KAR98K, uno dei fucili da cecchino più amati dai giocatori. Quest’arma è in grado di eliminare con un colpo solo anche i nemici più corazzati e, come se non bastasse, è anche estremamente maneggevole rispetto agli altri fucili della sua categoria. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per il KAR98K:

Mirino da cecchino

Silenziatore Monolithic

Canna Singuard Custom da 27.6″

Puntatore laser Tac

FTAC Sport Comb

Fra tutte queste mod la più importante è il silenziatore Monolithic, dato che aumenterà il raggio della vostra arma permettendovi così di mettere una pezza al più grande problema del KAR. Inoltre questo accessorio vi renderà anche più difficili da individuare, migliorando così le vostre probabilità di sopravvivenza in late game.

Pronti alla guerra

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi della Season 3. Adesso non vi resta altro da fare che sperimentare e trovare il fucile che si adatta meglio al vostro stile di gioco.

Call of Duty Warzone è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.