Battlefield 6: un leak svela le prime (vere?) immagini

Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare in rete alcune immagini che, seppur non ancora confermate, sembrerebbero un leak del prossimo Battlefield 6

Negli scorsi mesi, tantissimi sono stati i rumor e le voci circolanti riguardanti il prossimo capitolo di Battlefield. Che segua il filone principale, ed esca quindi come Battlefield 6, non è ancora stato confermato, così come non è ancora certo che il titolo sia cross-gen. Sappiamo quasi con certezza che il setting tornerà ad essere quello contemporaneo e che il fattore meteo potrebbe influire decisivamente sul gameplay, ma poco altro è stato svelato. Fatto sta che il chiacchieratissimo titolo di Electronic Arts e DICE era già stata vittima di un presunto leak lo scorso mese ed oggi, lo stesso utente Twitter, tale Tom Henderson, ha colpito ancora.

L’utente avrebbe infatti condiviso in rete due immagini e un brevissimo video che, se dovessero essere veri, sarebbero effettivamente il primo footage di Battlefield 6 rilasciato in rete. La prima immagine mostra, con una visuale dall’alto, da un mezzo aereo per la precisione, una porzione di una mappa divisa a metà da una catena montuosa. Da una parte una città distrutta, dall’altra una spiaggia corallina. La seconda immagine invece rappresenta una tempesta, sebbene non si capisca se sia nella stessa area. Trovate le due immagini nel corpo dell’articolo.

Battlefield 6: un nuovo leak mostra due nuove immagini e tanta azione!

La serie di Battlefield, in particolare dal quarto capitolo, ha sempre posto grande enfasi sulla distruzione completa, specialmente nelle modalità multiplayer. E sembra proprio che Electronic Arts voglia tornare a fare le cose in grande in questo nuovo atteso seguito, ma ancora non abbiamo i margini per capire fino a che punto. Rimaniamo in attesa.

Questo nuovo di leak di Battlefield 6, se dovesse rivelarsi vero, ci ha mostrato le primissime immagini di gioco. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!