Anteprima Miitopia: le nostre prime impressioni!

Riprendiamo in mano Nintendo Switch per portarvi in anteprima le nostre prime impressioni su Miitopia, la rematered del titolo originariamente uscito su 3DS in arrivo a fine maggio

L’industria dei videogiochi si è, nel corso degli ultimi anni, spostata molto verso le vecchie glorie del passato, prossimo o remoto che sia. Basti pensare al recentissimo Nier Replicant ver. 122, o un attimo prima a Final Fantasy VII Remake o la ventura Mass Effect Legendary Edition. Che siano remake, remastered o qualcosa che si pone in mezzo ai due concetti è indubbio che questo mercato sia un ottimo modo per le aziende per tornare a sfoggiare i franchise che tutti abbiamo amato da bambini o adolescenti e per attirare una nuova fetta di utenza, curiosa di scoprirli. E Nintendo ovviamente non è da meno.

Miitopia è un particolarissimo titolo uscito su Nintendo 3DS nel 2017, quindi neanche troppo tempo fa, ma che fu prontamente dimenticato a causa del poco impatto che ebbe sul pubblico (anche se, il fatto che Nintendo l’abbia ripescata fa pensare che forse come IP il suo piccolo successo lo ha avuto). Non era poi un gioco malvagio, certo molto semplice e poco entusiasmante a lungo andare, ma che puntava a sfruttare quella creazione della grande N che si era andata perdendo dalla chiusura dell’era Wii. Sì, esattamente, parliamo proprio dei Mii! Benvenuti nella nostra anteprima della remastered di Miitopia.

Mii dappertutto!

Negli scorsi giorni, Nintendo ha rilasciato sull’eStore una demo della versione remastered di Miitopia, il JRPG che arriverà il 21 maggio in esclusiva Nintendo Switch. La demo ci ha permesso di testare con mano la prima area di gioco, fino all’arrivo al castello di Verdalboria, per poco più di due ore. Un avviso all’avvio della versione di prova, inoltre, ci annuncia che i dati di gioco della demo saranno trasferibili nella versione definitiva quando sarà disponibile.

Protagonisti di Miitopia sono ovviamente i Mii, gli strambi (e piuttosto bruttini, fatecelo dire) avatar che Nintendo aveva creato ai tempi del Wii. Tutti i personaggi, dal nostro protagonista agli NPC, potranno essere infatti creati da zero. Un concetto che comprende non solo gli abitanti delle varie città, ma anche lo stesso villain del gioco, il misterioso Signore Oscuro che va in giro a rubare i visi delle persone per creare mostri. Il pretesto narrativo è esattamente questo: il nostro “impavido” avventuriero dovrà reclutare alleati e salire di livello per sconfiggere poi il Dark Lord, con l’aiuto di uno strano Dio e delle sue abilità speciali.

Per le menti creative… – Anteprima Miitopia: le nostre prime impressioni!

Del nostro protagonista potremo personalizzare qualsiasi cosa, grazie sia all’editor di Nintendo Switch, sia ad uno interno aggiunto in questa nuova versione di Miitopia che consente di applicare vestiti, trucco e parrucche ai personaggi da noi creati. Il grado di personalizzazione estetica è incredibilmente alto e consente di creare davvero qualsiasi cosa, proveniente magari anche dalle vostre serie preferite. Se invece non avete una mente particolarmente creativa, come chi vi scrive d’altronde (ndr), potrete benissimo utilizzare i set preimpostati dagli sviluppatori di Miitopia o importare le creazioni degli altri giocatori tramite internet.

Se le premesse narrative sono decisamente basilari e poco entusiasmanti è perché, semplicemente, Miitopia basa tutto il suo essere sul gameplay. Nel corso dell’avventura, il nostro protagonista verrà affiancato da tre compagni, a cui dovremo associare un tratto caratteriale (che inciderà sulle abilità imparate e sulle interazioni con gli altri NPC) e una classe fra quelle disponibili, tutte piuttosto classiche. Il gioco si sviluppa poi in una mappa divisa in zone, che verranno tutte esplorate automaticamente dal party e su cui il giocatore sarà decisamente poco incisivo.

Tasto B – Anteprima Miitopia: le nostre prime impressioni!

Le interazioni per quel che riguarda l’esplorazione si basano esclusivamente sulla scelta di un percorso rispetto ad un altro (destra o sinistra, ad esempio) e a un tener costantemente premuto B per far correre il party. L’esplorazione è quindi ridotta all’osso, così come in realtà la gestione degli scontri vera e propria. Potremo infatti controllare esclusivamente il protagonista, e la gestione del resto dei membri del party sarà completamente votata al caso, perché controllata dall’Intelligenza Artificiale.

Si riduce tutto quindi alla fortuna e alla capacità di Miitopia di capire quando sia più giusto utilizzare una cura piuttosto che un attacco ad area. Ammettiamo che nelle due ore circa che abbiamo speso nella demo sembra tutto scorrere piuttosto liscio, ma è comunque un gran peccato. E rimane che è tutto fin troppo liscio, a dirla tutta, perché il livello di sfida generale è dato semplicemente dalla forza bruta e dal livello dei nemici: pochissima tattica e tanto level up, insomma. Un JRPG fin troppo basilare.

Inntopia! – Anteprima Miitopia: le nostre prime impressioni!

L’esplorazione e i combattimenti con i nemici sono inframezzati dalle frequentissime tappe alle varie locande sparse in giro per il mondo di gioco, che, come è ovvio che sia, offrono la possibilità al nostro party di riposare e recuperare le energie… ma non solo. Le locande giocano un ruolo davvero importante in Miitopia, essendo la base operativa per tutta la gestione dei rapporti fra i vari componenti del party, il loro level up e l’ottenimento di equipaggiamenti tramite la moneta di gioco. Per migliorare le caratteristiche dei nostri personaggi, ad esempio, oltre al farli combattere dovremo dar loro da mangiare all’interno delle locande, facendo diversi tentativi con i cibi disponibili per capire quali siano i preferiti di ciascuno. Il fattore più importante, però, è sicuramente quello dei rapporti.

Importantissimi in Miitopia sono infatti le relazioni che faremo intraprendere fra i nostri personaggi. Non pensate a nulla di troppo complesso, semplicemente facendoli dormire nella stessa stanza o facendoli uscire insieme tramite specifici Coupon (gli Incontri, un’altra novità di questa Remastered) o tramite altre interazioni, il loro grado di affinità aumenterà e con esso le possibilità che possano interagire in battaglia con abilità speciali. Interazioni che potremo avere anche durante l’esplorazione della mappa, che verrà infatti inframezzata da una serie di eventi particolari oltre ai combattimenti.

Minigiochi e tecnicismi – Anteprima Miitopia: le nostre prime impressioni!

Nelle locande, inoltre, potremo affrontare qualche minigioco (sempre pagando specifici coupon in-game) che ci permetterà di ottenere qualche moneta aggiuntiva, da donare ai nostri personaggi per poter far comprare loro Snack per il recupero della vita o nuovi equipaggiamenti. Un’ulteriore novità di questa nuova versione di Miitopia è l’introduzione del Cavallo, ma nella demo abbiamo giusto potuto capire che è personalizzabile così come i Mii e che può intraprendere delle relazioni con i protagonisti, nient’altro. Ci riserviamo quindi il diritto di esprimere un giudizio più completo a riguardo in sede di un’eventuale recensione.

Tecnicamente parlando, la versione rimasterizzata di Miitopia si è discretamente adattata all’upgrade dell’hardware e ai tempi moderni. Sebbene di base sia (ovviamente) rimasto lo stesso gioco, l’upscaling delle texture e una nuova gestione delle luci sembrano aver donato nuova linfa vitale ad un titolo che sicuramente non è così vecchio, ma che girava su una macchina molto meno performante rispetto a Switch. Non abbiamo notato alcun tipo di problema tecnico, come cali di framerate o altre sbavature, né in modalità portatile né con la console inserita nel Dock.

Attendiamo!

Terminiamo qui questa anteprima di Miitopia, sperando di potervene parlare più dettagliatamente in sede di recensione quando il titolo completo sarà nelle nostre mani. Questa nuova versione della fiera dei Mii ha, ovviamente, tutti i pregi e i difetti del titolo originale, con qualche aggiunta in più che però dovrà essere valutata nel corso delle ore successive a questa demo. Intanto, comunque, possiamo dire che a livello tecnico Nintendo non ha lasciato sbavature. E sotto questo punto di vista, non avevamo alcun dubbio.

Rimanete sintonizzati con noi di tuttoteK per tutte le news, le recensioni e le anteprime a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!