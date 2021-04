Battlefield 6: lo shooter non arriverà su PS4 e Xbox One?

Un leaker ha ipotizzato di recente che Battlefield 6 potrebbe non approdare su PS4 e Xbox One, scopriamo insieme perché

In queste ultime lunghe settimane e interminabili mesi non sono certo mancate le fughe di notizie e le voci su Battlefield 6. Dei tanti, molti presunti dettagli sullo sparatutto che sono emersi, quello che non ha sorpreso nessuno era quello che riportava che il titolo sarebbe stato rilasciato come progetto cross-gen. gioco. In base ai vecchi rumor, le versioni PS4 e Xbox One di Battlefield 6 avrebbero dovuto essere gestite da un team separato e dedicato all’interno di DICE, ma, stando all’ultima voce, sembra che ciò potrebbe non accadere. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 6: niente versioni PS4 e Xbox One e annuncio a maggio?

Il noto insider Tom Henderson, che è stato coinvolto nella maggior parte delle fughe di notizie su Battlefield 6, recentemente ha riferito su Twitter che non ci sono prove concrete sul fatto che il prossimo capitolo della saga sparatutto uscirà su PS4 e Xbox One, il che potrebbe, secondo lui, indicare che lo shooter non approderà sulla old-gen.

In other news, I still have yet to hear anything concrete that #BATTLEFIELD will come to past gen consoles. Theory – It indicates to me that it probably won't and the biggest reason #BATTLEFIELD will come to the Xbox Game Pass on day 1 is to boost up player numbers. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 15, 2021

Recentemente è stato detto che Battlefield 6 potrebbe essere lanciato per Xbox Game Pass dal day one e, secondo Henderson, se ciò dovesse accadere, probabilmente sarà dovuto al fatto che il gioco sarà esclusiva delle console di nuova generazione.

Ovviamente, si tratta solo di congetture, prendete tutto con il solito bel paio di pinze rinforzate. I rumor, in larga maggioranza, affermano che il prossimo gioco di Battlefield sarà presentato il mese prossimo, quindi è probabile che ne sapremo di più tra non molto. Di recente si è parlato anche di mappe da 164 giocatori e una deriva da battle royale per il titolo in questione.

