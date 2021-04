Battlefield 6: nuovi leak su mappa e gameplay

Battlefield 6 torna a far parlare di sé con gli ultimi leak appena rimbalzati in rete sulla nuova mappa e il gameplay. Vediamoli insieme

Tom Henderson, un noto leaker particolarmente attivo per quanto riguarda gli shooter, in particolare le serie di punta di Electronic Arts e Activision, Battlefield e Call of Duty rispettivamente, ha condiviso alcuni nuovi potenziali dettagli sulla mappa e il gameplay del chiacchierato Battlefield 6. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 6: una nuova mappa 64v64 e un gameplay influenzato da condizioni metereologiche?

Secondo il leaker, il trailer di presentazione di Battlefield 6 (noto anche come Battlefield 2021) mostrerà una mappa di un’isola deserta e varie importanti novità riguardanti il gameplay. Stando alle parole di Henderson, queste ultime dovrebbero essere legate, in gran parte, alle condizioni meteorologiche e a tutte le conseguenze che esse implicano. Il trailer, inoltre, dovrebbe mostrare un tornado / tempesta in “azione”, oltre a vari lanci di razzi.

Inoltre, molto probabilmente ci saranno 6 o 8 elicotteri Osprey pilotabili. Questo sarebbe solo l’inizio: secondo Henderson il vero cuore dell’esperienza dovrebbero essere le nuove mappe da 128 giocatori, il che significa che il gioco supporterà battaglie 64v64.

Ora come sempre, prendete tutto ciò che avete appena letto con un bel paio di solide pinze rinforzate. Tuttavia, dato il record di affidabilità del leaker, possiamo presumere che si tratti di informazioni verosimili. Sopra potete dare un’occhiata a un’immagine basata su un disegno che Tom Henderson ha condiviso parlando del trailer di annuncio del gioco. Per quanto riguarda gli altri rumor sul gioco in questione, tempo fa si era parlato di setting futuristico, tendenze al battle royale e uscita prevista per la fine di quest’anno.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.