Annunciato ufficialmente Tom Clancy’s XDefiant

Rumoreggiato da diversi giorni, finalmente oggi Ubisoft ha annunciato tramite un evento in streaming Tom Clancy’s XDefiant. Vediamo insieme i dettagli

Da diversi giorni si rumoreggiava nell’internet di un nuovo titolo basato sul brand di Tom Clancy. Finalmente oggi Ubisoft ha annunciato Tom Clancy’s XDefiant con un breve trailer andato in streaming nella giornata di oggi. Confermata la natura multiplayer e il mix di elementi presi da Splinter Cell, Ghost Reckon Breakpoint e The Division. XDefiant si presenta come un fps arena dal gunplay piuttosto curato e dalla molteplicità di approcci al gameplay. Andiamo ad analizzare tutte le informazioni svelate.

Annunciato il nuovo fps competitivo Tom Clancy’s XDefiant

A sorpresa Ubisoft ha annunciato Tom Clancy’s XDefiant, ribaltando i pronostici sul nome BattleCat. Questo trailer con successivo commento degli sviluppatori ha fornito moltissimo dettagli sul titolo. Per cominciare uno dei punti di forza del titolo sarà il gunplay. Mettendo da una parte gli aspetti strutturali, il gunfight sembra essere molto convincente grazie alla cura riposta nella fedeltà delle armi e nella personalizzazione. Le modalità saranno 5 in totale. Tre dedicate al battle arena, altre 2 dedicate ad un approccio più progressivo e lineare. A questo proposito, il team sembra aver pensato a tutti i giocatori. Il titolo potrà essere giocato, infatti, con una grande varietà di approcci al gameplay. Dai gamer più competitivi a quelli che desiderano solo divertirsi in compagnia.

Un altro elemento centrale sono le fazioni. Saranno 4 le fazioni, o classi, disponibili e ognuno di essi fa riferimento ad un titolo del mondo di Tom Clancy. Abbiamo i Wolves, direttamente da Ghost Recon, i Cleaner e gli Outcast da The Division e infine gli Echelon, provenienti da Splinter Cell. Ogni classe avrà ovviamente delle sue abilità specifiche da utilizzare in battaglia. Ultima considerazione riguarda la customizzazione del proprio avatar e del loadout. Sarà possibile infatti cambiare quest’ultimo ogni volta che si rientra in partita. Non è stata svelata ancora la data d’uscita, tuttavia i primi close test partiranno il 5 agosto per gli utenti PC di Stati Uniti e Canada.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori aggiornamenti, seguite le pagine di tuttoteK.