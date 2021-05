Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine e The Division Heartland: uscita entro Marzo 2022

Ubisoft ha confermato che Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine e The Division Heartland sono in uscita entro la fine dell’anno fiscale corrente

Nel corso di un recente report, Ubisoft ha diffuso nuovi dettagli in merito al periodo di uscita di alcune delle sue prossime produzioni. Nel presentare il rapporto sui guadagni annuali, la compagnia ha confermato che Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, Roller Champions e Tom Clancy’s The Division Heartland saranno rilasciati entro la fine del corrente anno fiscale, che terminerà il 31 Marzo 2022. Brutte notizie, invece, per chi aspettava news su Skull and Bones, di cui ancora non sappiamo nulla in merito ad una ipotetica data di uscita.

Nel commentare la futura line up, Ubisoft l’ha definita estremamente solida e ben diversificata, grazie a produzioni premium del calibro di Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine, a cui si aggiungono esperienze free to play come The Division Heartland. E parlando proprio dei primi due giochi, nell’Ottobre 2020 la compagnia aveva previsto un ipotetico lancio tra Aprile e Settembre 2021, ma al momento non è detto che i piani possano essere rispettati.

Il sesto capitolo dell’open world aveva già subito uno slittamento, relativamente ad una prima release fissata per il Febbraio appena trascorso, mentre Quarantine è stato oggetto di numerosi leak, grazie ad alcuni test tecnici. Il secondo mese di questo 2021 avrebbe dovuto sancire anche il debutto di Riders Republic, ma anche in questo caso il gioco ha visto slittare la release. Più tranquilla, invece, la situazione dell’episodio free to play di The Division, dato che l’annuncio relativo all’esistenza del titolo è stato diffuso solo pochi giorni fa.

Insomma, mancano ancora date definite per tutte le produzioni in questione, ma è probabile che l'Ubisoft Forward fissato per il 12 di Giugno possa fornirci le risposte che stiamo aspettando, e che noi di tuttoteK non mancheremo di documentare.