Apex Legends Emergence: svelata la nuova leggenda, Seer

Respawn Entertainment ha pubblicato, nelle scorse ore, il trailer di presentazione di Seer, la nuova leggenda di Apex Legends che arriverà con l’inizio della Stagione 10, Emergence

Uno dei titoli più giocati attualmente per quel che riguarda i multiplayer PvP, insieme a Fortnite e Valorant, è sicuramente Apex Legends di Respawn Entertainment. L’azienda ha rilasciato diversi teaser e piccoli leak in attesa dell’arrivo della Stagione 10, chiamata Emergence, e come per tutte le precedenti è ovvio l’arrivo di una nuova Leggenda nel roster dei personaggi giocabili, così come la modifica di alcune mappe (e perché no, anche una inedita!). In un nuovo trailer di Storie dalla Frontiera, chiamato “Metamorfosi”, Respawn Entertainment ha finalmente mostrato il nuovo personaggio in arrivo, Seer.

Il breve trailer, che vi abbiamo lasciato qua sotto a metà articolo, si addentra parzialmente nella storia di Seer, a partire dalla sua piuttosto unica e tumultuosa nascita fino all’ascesa al potere. La luna del pianeta natale della madre di Seer, portatrice del misterioso marchio della falena (cosa che fa di lui un bambino maledetto), viene colpita da un asteroide. Il trailer ci mostra poi le sembianze dell’uomo, occhi completamente bianchi, da fantasma. Vi lasciamo al trailer, particolarmente interessante.

Al termine del trailer possiamo dare un’occhiata alle abilità di Seer, dotato di droni miniaturizzati che potranno sfruttare le debolezze degli avversari e che gli consentiranno di vedere cose che gli altri giocatori non possono notare. Il lancio della prossima stagione di Apex Legends, Emergence, è prevista per il 3 agosto su tutte le console per cui è disponibile il titolo e su PC. Verranno ovviamente mostrati ulteriori dettagli sulla stagione e su Seer nel corso dell’EA Play Live che andrà in onda il prossimo 22 luglio, e che seguiremo con voi in diretta. Restate sintonizzati con noi!

