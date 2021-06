La Lega ha confermato la eSerie A per il prossimo triennio. La prima edizione della competizione ha avuto un enorme successo mediatico

Sono sempre di più gli utenti che si avvicinano al mondo degli eSports. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, gli eSports sono sport elettronici. In parole povere significa giocare ai videogiochi in maniera competitiva e professionistica. Addirittura intorno agli eSports impazzano le scommesse, con molti siti, come 123scommesse, che riportano le quote su questa nuova disciplina.

eSports, la eSerie A confermata fino al 2024

Anche la Serie A si è adattata all’evolversi tecnologico, istituendo il primo campionato di eSerie A TIM. La prima edizione della competizione, suddivisa tra i due principali videogiochi calcistici, PES e FIFA, ha avuto un enorme successo mediatico, appassionando molti utenti. Al Genoa CFC la vittoria della eSerie A TIM eFootball PES 2021, mentre al Benevento eSports UT7 ad aggiudicarsi il titolo trionfando nella eSerie A TIM FIFA 21. Il successo dei campani arriva per merito di DaniPitbull che supera in finale il Genoa eSports guidato da Gabry. Al terzo posto il Cagliari eSports con Obrun2002 e al quarto l’Udinese eSports D-Link con Dastardly_27 premiato anche come migliore atleta del torneo. Si chiude così la stagione competitiva 2020-2021.

Forte di questo successo continuerà ad esserci un campionato virtuale parallelo alla Serie A. Proprio in queste ore, infatti, la Lega ha confermato la eSerie A per il prossimo triennio. Come si legge nel comunicato di lunedì scorso : “L’Assemblea della Lega Serie A svoltasi oggi (ieri, 8 giugno 2021, ndr) a Milano ha deliberato il rinnovo della sponsorizzazione del campionato di Serie A con Tim, partner storico del calcio italiano, fino al 2024. Tim avrà la title-sponsorship delle Competizioni Primavera (con il brand Timvision) e del campionato esport eSerie A TIM”.

Una buona notizia, dunque, per tutti gli appassionati. Il progetto pilota lanciato durante lo scorso 2020, rimandato di una stagione per i problemi legati al Covid-19, è riuscito a raggiungere risultati importanti in termini di visualizzazione ed interesse. Ottimo il lavoro svolto da Lega Calcio, Infront e PG Esports per quella che è stata un’assoluta novità del panorama italiano legato agli sport elettronici.

Nei prossimi scatterà la eFootball.Pro con eFootball PES 2021 dove Juventus e Roma lottano per il massimo titolo a livello europeo con squadre di club professionistiche. Durante l’estate poi spazio all’Italia con la eNazionale TIMVISION eFootball PES 2021 che il 9 e 10 luglio lotterà nelle finali di eEuro 2021.

Chi ha deciso di investire negli eSport è Paulo Dybala, numero 10 della Juventus. Il talento bianconero è entrato come investitore in Furious Gaming, il fondatore e CEO Gonzalo Garcia racconta a Infobae: “Un gruppo di investitori era interessato, e insieme a loro Paulo, che, come ha detto, era associato a noi, come partner e come immagine dell’azienda. Il marchio ci dà molto potere. È qualcosa di molto bello per tutti noi che combattiamo da anni. Ovviamente è qualcosa che ti rende molto felice e che convalida tutto il lavoro che hai svolto. È un prima e un dopo per gli eSport nella nostra regione, e credo che segneremo la strada, con la nostra esperienza, per molte altre organizzazioni in modo che domani aggiungano investimenti e personaggi pubblici per supportare il loro marchio”.