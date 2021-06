Overwatch: introdotto il cross-play

Come annunciato a inizio mese, con il nuovo aggiornamento Blizzard ha finalmente introdotto in Overwatch il cross-play, seppur con delle limitazioni per evitare eccessivi sbilanciamenti nelle partite: vediamo di seguito come funziona!

Risale a inizio mese la promessa da parte di Blizzard di introdurre la tanto attesa modalità cross-play nel proprio FPS di punta. Ecco che finalmente l’aggiornamento è quindi arrivato: Overwatch, da adesso in poi, supporterà il cross-play. Tale funzionalità non è stata introdotta in maniera totalmente incondizionata, ma sono state poste delle limitazioni per evitare un eccessivo sbilanciamento nelle partite: vediamo di seguito tutti i dettagli, per avere un’idea più precisa di come funziona.

Come funziona il cross-play su Overwatch?

Vari dettagli sul funzionamento del cross-play in Overwatch erano già stati spiegati tramite un FAQ sul sito ufficiale di Blizzard. Tutti i giocatori di tutte le piattaforme (quindi Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC) avranno la possibilità di giocare in cross-play. Per i giocatori console, in particolare, sarà necessario collegarsi ad un account Blizzard per rendere possibile la cosa. Come ha specificato il game directore Aaron Keller:

Di default, un gruppo di giocatori console giocherà contro altri giocatori console. Un gruppo di giocatori PC giocherà contro altri giocatori PC, e così vale per gruppi composti da giocatori sia PC che console.

Cross-Play has arrived. You can now group up with friends across the globe on PC, @xbox, @playstation and @nintendo. Link your console to your https://t.co/Vqndyf7pSK account and play with your friends! pic.twitter.com/FpOyCXT9sY — Overwatch (@PlayOverwatch) June 22, 2021

Tale novità non introdurrà invece il cross-save: non sarà quindi possibile ai giocatori usare lo stesso salvataggio su piattaforme diverse. Per quanto riguarda il competitivo, il cross-play tra giocatori PC e console non funzionerà: questo per evitare che non si verifichi l’enorme vantaggio che hanno i giocatori che usano mouse e tastiera contro chi usa il controller (il cross-play competitivo tra giocatori console è però consentito. Per concludere, Blizzard ha annunciato che, per l’occasione, chi effettuerà l’accesso riceverà una loot box dorata.

Se volete rimanere aggiornati su Overwatch (oppure Overwatch 2) e su tutte le più importanti notizie del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.