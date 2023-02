Vediamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Tales of Symphonia Remastered, rimasterizzazione dell’originale del 2003 di Bandai Namco in arrivo a breve su console di scorsa generazione e Nintendo Switch

Dopo un eternamente lungo gennaio, il mese di febbraio sta scorrendo a velocità doppia e siamo già arrivati a metà. Hogwarts Legacy è su tutti gli scaffali, stiamo aspettando l’arrivo di Wild Hearts, Atomic Heart e Octopath Traveler II. Nel mezzo, il prossimo 16 febbraio, arriverà anche Tales of Symphonia Remastered, la rimasterizzazione del titolo del 2003 originariamente uscito in esclusiva GameCube (arrivo su PS2 soltanto in Giappone). Bandai Namco ne fece anche una versione HD Remastered per PS3 ed è pronta a portarlo su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC in un riarrangiamento nuovo e più adatto agli standard odierni. Nelle scorse ore, proprio in previsione del lancio, l’azienda ha rilasciato la lista trofei di Tales of Symphonia Remastered e quindi… eccoci qui!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Tales of Symphonia Remastered consta di 40 statuette totali, di cui 22 di bronzo, 14 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Tales of Symphonia Remastered. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Tales of Symphonia Remastered: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Cavaliere universale : Lloyd ha ottenuto 10 titoli. Ha molti titoli, ma questo fa di lui un grande spadaccino?

: Lloyd ha ottenuto 10 titoli. Ha molti titoli, ma questo fa di lui un grande spadaccino? Prescelta incerta : Colette ha ottenuto 10 titoli. A quanto pare, ora non è più così sbadata!

: Colette ha ottenuto 10 titoli. A quanto pare, ora non è più così sbadata! Kratos il cavaliere : Kratos ha ottenuto tutti i titoli. È l’eroe acclamato da tutti.

: Kratos ha ottenuto tutti i titoli. È l’eroe acclamato da tutti. Apprendista di kendama : Genis ha ottenuto 10 titoli. Il kendama è temibile.

: Genis ha ottenuto 10 titoli. Il kendama è temibile. Raine la guaritrice : Raine ha ottenuto 10 titoli. La professoressa Raine farà anche paura, ma ha un cuore gentile.

: Raine ha ottenuto 10 titoli. La professoressa Raine farà anche paura, ma ha un cuore gentile. Evocatrice provetta : Sheena ha ottenuto 10 titoli. Misteriosa come un’assassina?

: Sheena ha ottenuto 10 titoli. Misteriosa come un’assassina? Impatto Zelos : Zelos ha ottenuto 10 titoli. Sta andando alla grande.

: Zelos ha ottenuto 10 titoli. Sta andando alla grande. Presea a quota 10 : Presea ha ottenuto 10 titoli. Sembra una bambina.

: Presea ha ottenuto 10 titoli. Sembra una bambina. Arma regale : Regal ha ottenuto 10 titoli. Guarda che addominali…

: Regal ha ottenuto 10 titoli. Guarda che addominali… Turista di Sylvarant : Lloyd e il suo gruppo sono giunti a Tethe’alla.

: Lloyd e il suo gruppo sono giunti a Tethe’alla. Turista di Tethe’alla: Lloyd e il suo gruppo ora possono spostarsi tra i due mondi.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Tales of Symphonia Remastered: svelata la lista trofei completa!

Concludiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Turista di Derris-Kharlan : Come si chiama quest’albero?

: Come si chiama quest’albero? Terrore dei Danzalame : Hai sconfitto i 3 Danzalame. Con tutte quelle spade potresti aprire un’armeria, ma è troppa fatica.

: Hai sconfitto i 3 Danzalame. Con tutte quelle spade potresti aprire un’armeria, ma è troppa fatica. Cuoco inesperto : Hai cucinato per la prima volta. Non preoccuparti del risultato, continua a esercitarti!

: Hai cucinato per la prima volta. Non preoccuparti del risultato, continua a esercitarti! Atto finale : Hai eseguito un’Arte Mistica per la prima volta. Vinci con grazia!

: Hai eseguito un’Arte Mistica per la prima volta. Vinci con grazia! Attacco Unisono : Hai eseguito un Attacco Unisono per la prima volta. Tutti hanno agito all’unisono.

: Hai eseguito un Attacco Unisono per la prima volta. Tutti hanno agito all’unisono. Fabbro apprendista : Hai personalizzato un’arma per la prima volta. Non c’è niente che non si possa migliorare.

: Hai personalizzato un’arma per la prima volta. Non c’è niente che non si possa migliorare. Tipo tosto : Hai completato il gioco a difficoltà “Alta”. La prossima volta prova con “Estrema”.

: Hai completato il gioco a difficoltà “Alta”. La prossima volta prova con “Estrema”. 100 di queste battaglie! : Hai affrontato 100 battaglie! Non abbassare la guardia.

: Hai affrontato 100 battaglie! Non abbassare la guardia. 1000 di queste battaglie! : Hai affrontato 1000 battaglie! Gli scontri non finiscono mai.

: Hai affrontato 1000 battaglie! Gli scontri non finiscono mai. Lavoro di squadra : Il tuo numero di colpi massimo è 10! Collabora con i tuoi amici e spazza via i nemici!

: Il tuo numero di colpi massimo è 10! Collabora con i tuoi amici e spazza via i nemici! 100 ore: Hai giocato per 100 ore! Grazie per la tua dedizione! (Sempre che tu stessi giocando davvero…)

I trofei d’argento | Tales of Symphonia Remastered: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Cavaliere dei mondi : Lloyd ha ottenuto tutti i titoli.

: Lloyd ha ottenuto tutti i titoli. Mia cara Colette : Colette ha ottenuto tutti i titoli. Ammettilo: hai un debole per lei!

: Colette ha ottenuto tutti i titoli. Ammettilo: hai un debole per lei! Maestro di kendama : Genis ha ottenuto tutti i titoli. Trema dinanzi al fratellino!

: Genis ha ottenuto tutti i titoli. Trema dinanzi al fratellino! Raine crocerossina : Raine ha ottenuto tutti i titoli. Un po’ può intimidire, ma è sempre pronta a curarti.

: Raine ha ottenuto tutti i titoli. Un po’ può intimidire, ma è sempre pronta a curarti. Stile Igaguri! : Sheena ha ottenuto tutti i titoli. L’evocatrice più potente che controlla gli spiriti elementali.

: Sheena ha ottenuto tutti i titoli. L’evocatrice più potente che controlla gli spiriti elementali. Zelos il seduttore : Zelos ha ottenuto tutti i titoli. Tutte le donne sono stregate dal suo fascino.

: Zelos ha ottenuto tutti i titoli. Tutte le donne sono stregate dal suo fascino. Presea al massimo : Presea ha ottenuto tutti i titoli. Continuerà a colpire con la sua ascia.

: Presea ha ottenuto tutti i titoli. Continuerà a colpire con la sua ascia. Regal il magnifico : Regal ha ottenuto tutti i titoli. Sono la prova della sua grandezza.

: Regal ha ottenuto tutti i titoli. Sono la prova della sua grandezza. Sventura di Abyssion : Hai sconfitto Abyssion. Ben fatto!

: Hai sconfitto Abyssion. Ben fatto! La sorella : Seles: Hai sconfitto Seles, la sorella di Zelos, nell’Arena. Le sorelle sono degli ossi duri.

: Seles: Hai sconfitto Seles, la sorella di Zelos, nell’Arena. Le sorelle sono degli ossi duri. Campione dell’Arena : Hai sconfitto Garr, Farah e Meredy nell’Arena. Continua così!

: Hai sconfitto Garr, Farah e Meredy nell’Arena. Continua così! Vera sfida : Hai completato il gioco a difficoltà “Estrema”. È stato abbastanza epico?

: Hai completato il gioco a difficoltà “Estrema”. È stato abbastanza epico? Idolo dei 100 colpi : Il tuo numero di colpi massimo è 100! I nemici non hanno speranze!

: Il tuo numero di colpi massimo è 100! I nemici non hanno speranze! Milionario: Hai ottenuto un milione di chip al casinò!

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Tales of Symphonia Remastered: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Tre eroi leggendari : Hai sconfitto Kratos, Yuan e Mithos nell’Anamnesi proibita. Un bel colpo di fortuna.

: Hai sconfitto Kratos, Yuan e Mithos nell’Anamnesi proibita. Un bel colpo di fortuna. Collezionista provetto : Hai completato l’Album da collezionisti! Ora dovresti aver scoperto il vero senso dell’universo.

: Hai completato l’Album da collezionisti! Ora dovresti aver scoperto il vero senso dell’universo. Esperto di mostri: Hai completato il Bestiario! Allora, quanti mostri hai ucciso?

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Tales of Symphonia Remastered!

Signore di Symphonia: Hai ottenuto tutti i trofei. Hai battuto Symphonia!

Buon divertimento

Termina qui la lista trofei completa di Tales of Symphonia Remastered. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!