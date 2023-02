Xbox One e Series X/S: top 10, i migliori giochi per San Valentino

Fiorire in verde come nel crocevia tra due anime affini: ecco quali sono i nostri migliori giochi per San Valentino su Xbox One e Series X/S

Ormai già dovreste saperlo, ma oggi che è San Valentino pubblicheremo tre diverse classifiche per i migliori giochi a tema per ogni console ed è arrivato il turno di Xbox One e Series X/S. Per vostra fortuna, pur vantando al momento due recensioni in croce per le console dalle tinte smeraldo, chi vi scrive ha fatto appello a due amici d’eccezione, uno dei quali è a sua volta un recensore per una testata monotematica dedicata proprio a questa grande famiglia di piattaforme. E, confrontandoci, ecco cosa è venuto fuori: una scatola con dieci cioccolatini al pistacchio, tutti quanti per voi! Voi due, in questo caso.

Numero 10: Guacamelee – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

Come apripista per la top ten di San Valentino, abbiamo uno dei migliori giochi su Xbox One e Series X (ed S). L’omaggio metroidvania alla cultura messicana, Guacamelee!, fa la sua comparsa in graduatoria grazie ad un gameplay capace di amalgamare l’utilità contestuale delle mosse durante il combattimento con il loro utilizzo per il platforming… e per il co-op, ovviamente. Aggiungete a questo, poi, una storia d’amore carica di tutta la passione dell’America Centrale, e il risultato finale è un titolo tanto adatto ai luchador intenti a celebrare la Festa degli Innamorati, quanto al Dia de Los Muertos. Olé!

Numero 9: Stardew Valley – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

Cosa succede quando mescoliamo gli anni d’oro di Harvest Moon con il sempre più grande genere ibrido delle farming sim con elementi da GdR? Se aggiungiamo alla formula anche un pizzico di Animal Crossing, la prima risposta che ci viene in mente è Stardew Valley. Il co-op ben si sposa (eh eh, “sposa”) sia con i combattimenti che con la gestione della vita agreste, per un’esperienza di gioco pacifica nella quale crogiolarsi in questo giorno speciale. Se poi la cosa vi ispira e vi sentite improvvisamente in grado di gestire l’orto sotto casa, ben venga… purché le verdure non finiscano per viziare troppo la vostra dolce metà, chiaro.

Numero 8: Minecraft – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

Tutte le classifiche di oggi vantano dei titoli multipiattaforma, ma per ciascuno di essi cerchiamo di associarlo alla console “più sensata”. Dunque non siate troppo sorpresi se a fare capolino in una classifica Xbox trovate nientemeno che Minecraft. Cosa è stato detto, o meglio cosa NON è stato detto, di questo gioco ormai? La componente co-op rende questa gallina dalle uova (cubiche) d’oro una vera delizia, ma la versatilità del gioco batte in varietà persino quanto ha da offrire Stardew Valley, il che è tutto fuorché poco. Combattere? Sopravvivere? Costruire? Fate quel che vi pare, purché vi vogliate bene.

Numero 7: Life is Strange – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

Se siete tipi da “Netflix, divano, plaid e cioccolata calda” ma amate anche il controller, un buon compromesso può fornirvelo Life is Strange. Del resto poche cose scaldano il cuore più di una rimpatriata tra due amiche come Max e Chloe, specie quando la prima scopre di poter riavvolgere il tempo per salvare la seconda da un proiettile. In quest’avventura narrativa contano soprattutto le scelte che il giocatore compie, comprese quelle che potrebbero portare le due a scoprire di poter essere anche più che semplici amiche. O forse no, chi lo sa? Lo dice il titolo, la vita sa essere davvero strana!

Numero 6: Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

Anziché dedicare un nono posto ad Assassin’s Creed Origins (come era nostra intenzione prima di un cambiamento last-minute), abbiamo optato per una storia d’amore rocambolesca come quella tra Aya e Bayek, ma meno seriosa e con un po’ di co-op in più. La brillante graphic novel di Bryan Lee O’Malley ritorna con Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, ovvero tanta azione da beat-em-up in co-op che parla sia di amore contemporaneo che di amore per i videogiochi come il fumetto di riferimento (e annesso adattamento live-action al cinema). Colonna sonora della band chiptune Anamanaguchi e sprite ad opera di Paul Robertson (come già abbiamo detto in due differenti articoli)? Dove dobbiamo firmare?!

Numero 5: Cuphead – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

Se volete mettere alla prova il vostro affiatamento, potete giocare il tutto per tutto con un battesimo di sangue. I cartoni degli anni ’30 rivivono stilisticamente in Cuphead, che è pienamente fruibile in co-op a due giocatori. Dovrete sostenervi e resistere se volete guadagnarvi l’agognato (e sudato) “A knockout!” contro i temibili boss del gioco. Non serve essere bravi, però: riuscire ad accettare la sconfitta (specie quando la silhouette del vostro personaggio è a tanto così dalla bandierina finale) senza azzannarsi a vicenda è già di suo sintomo di una relazione duratura. Se “una rissa bolle di certo in pentola”, è sempre meglio che accada solo su schermo, no?

Numero 4: Portal 2 – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

No, tranquilli: non vogliamo organizzarvi un appuntamento al buio con GLaDOS, se è questo che state pensando. Semplicemente, ad anni di distanza il co-op di Portal 2 resta una bomba assoluta, così come il predecessore resta una perla anche giocandoselo da soli. Certo, rispetto a Cuphead si parla di una modalità apposita e separata solo per chi vuole un’esperienza di coppia, ma se sono le scorribande di ATLAS e P-Body ad aggiudicarsi il quarto posto un motivo ci deve pur essere. State attenti, però: avete due portali in più per risolvere gli enigmi, e il level design non mancherà di tenerne conto per mettere alla prova il vostro ingegno!

Numero 3: Sea of Thieves – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

Ormai è raro che Rare venga sfruttata a dovere per tornare ad esperienze al pari con i suoi antichi fasti, ma la “Nintendo personale di Microsoft” resta comunque uno studio di prim’ordine. E quale dimostrazione meglio di un titolo come Sea of Thieves? L’open world piratesco del team di sviluppo britannico è perfetto per passare del tempo con l’anima gemella, come parte di un’unica ciurma. E, corpo di mille balene, insieme potrete affrontare il mondo intero! Letteralmente, in PvP. E a rischio di finire noi a camminare sull’asse per una conclusione così scontata… scoprirete anche di essere gli uni il tesoro degli altri. Meglio di così!

Numero 2: It Takes Two – I migliori giochi di Xbox One e Series X/S per San Valentino

Abbiamo cercato di evitare di mettere in risalto una relazione disastrosa come quella di Cody e May, ma alla fine l’ultimogenito del vulcanico Josef Fares un posto da qualche parte doveva pur meritarselo. Sì, i deuteragonisti di It Takes Two sono i genitori più detestabili della sfera videoludica, ma è pur vero che il gioco dell’anno del 2021 campa di ironia drammatica. Mentre i coniugi su schermo sono ai ferri corti, il gameplay offre ai due giocatori di riscoprire un affiatamento mai provato prima. Assicuratevi però di prendere nota su cosa NON fare con la vostra progenie. Ve lo chiediamo per favore.

Numero 1: Lovers in a Dangerous Spacetime

Cosa c’è di meglio di Cody e May per San Valentino? A dire il vero, tante cose ora che ci pensiamo bene. Ma che ne dite di un’esperienza di gioco in cui esplorare costantemente una piccola astronave dall’interno, per difenderla dai pericoli manovrandone i vari cannoni? Perché è questo che definisce in breve il gameplay di Lovers in a Dangerous Spacetime. Questo indie “al di sotto di ogni sospetto” è una perla concepita con il co-op in mente, e che meglio di ogni altra esperienza descritta in questa top traduce in un loop di gameplay il concetto di sintonia telepatica tra due innamorati. La nave è una metafora della vostra vita insieme, e dei ruoli che saprete vivere ogni giorno della vostra vita insieme da qui in avanti. Auguri!

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come avreste compilato la classifica?