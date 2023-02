Sabrent: ecco la Docking Station Sabrent USB Type-C a 6 porte con Power Delivery

Con Sabrent Docking Station USB Type-C a 6 porte con Power Delivery, Steam Deck e altri dispositivi USB-C come iPad, tablet, telefoni e altro ancora si collegano facilmente. Tutto questo è possibile grazie alla nuova docking station DS-SD6P

La nuova Docking Station Sabrent USB Type-C a 6 porte con Power Delivery (DS-SD6P) è la soluzione perfetta creata da Sabrent. Ottima per collegare, caricare ed espandere Steam Deck e altri dispositivi USB-C come iPad, tablet, telefoni e altro ancora. I dispositivi con supporto per la modalità alternativa DisplayPort (DP Alt) possono essere proiettati su un display secondario fino a 4K/60Hz, per lavoro o per piacere. Il dispositivo primario può essere caricato fino a 95 W tramite PD3.0 con una porta USB Type-C per l’alimentazione. Una seconda porta Type-C è comodamente lasciata libera per collegare dispositivi come uno storage esterno aggiuntivo.

Dettagli sulla Sabrent Docking Station USB Type-C a 6 porte con Power Delivery

Tre porte USB Type-A aggiuntive, situate ai lati del dock, sono ideali per aggiungere dispositivi come tastiere, mouse, dispositivi audio USB, adattatori Ethernet e altro ancora. Il lato posteriore contiene porte USB-C e HDMI, compreso un cavo USB-C integrato per collegare il dispositivo agganciato. Questo dock è stato progettato per essere minimalista ma robusto: non ingombra lo spazio di lavoro e non distrae l’utente e rimane al suo posto. È compatibile con una serie di sistemi operativi e dispositivi per semplificare la vita. La Docking Station USB Type-C a 6 porte con Power Delivery (DS-SD6P) di Sabrent è una soluzione docking all-in-one economica e facile da usare per Steam Deck e altri dispositivi USB-C. È possibile effettuare l’output in 4K con la porta HDMI e aggiungere accessori con più porte USB, il tutto mentre si ricarica il dispositivo principale. Contiene 3 porte USB Type-A e 2 porte USB Type-C per l’alimentazione (PD3.0) e i dispositivi aggiuntivi. Una porta Type-C viene utilizzata per l’ingresso dell’alimentazione per la ricarica, mentre l’altra è libera per dispositivi come l’archiviazione esterna supplementare. Le porte Type-A consentono di aggiungere tastiere, mouse e altro.

Nitidezza 4K

Una singola porta HDMI 2.0 con supporto HDCP 1.4 consente di riprodurre fino a 4K/60Hz su un display secondario. Giocate con il grande schermo o semplicemente ottenete più spazio per lavorare con il vostro Deck e altri dispositivi grazie al supporto della modalità alternativa DisplayPort (DP Alt). Questa docking station ha un design minimalista, che non crea intralcio e si abbina a tutto. La base robusta e antiscivolo assicura che rimanga al suo posto. Si abbina al Deck senza il costo elevato e si adatta ad altri dispositivi USB-C come iPad, tablet, telefoni e altro ancora. Compatibile con Windows, macOS e Linux. Funziona con Steam Deck e con una serie di altri dispositivi. Registrare il prodotto su sabrent.com. Contattare il supporto tecnico per qualsiasi domanda. Il dock Sabrent Steam Deck è ora disponibile su Amazon al prezzo di 29,99 dollari.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Docking Station di Sabrent ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).