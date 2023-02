Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Atomic Heart, il titolo della casa di sviluppo russa Mundfish in arrivo il prossimo 21 febbraio su PC e console

Dopo l’arrivo di Hogwarts Legacy e in attesa di Octopath Traveler II (di cui vi abbiamo parlato in un’anteprima basata sulla demo rilasciata recentemente), c’è un altro titolo particolarmente atteso e soggetto a critiche in arrivo in questo febbraio 2023. Il 21 febbraio prossimo, infatti, uscirà Atomic Heart, titolo dell’azienda russa Mundfish che arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. Le polemiche in questo caso nascono dall’orientamento politico chiaramente espresso nel titolo, che mostra propaganda filorussa, in un periodo storico in cui, sicuramente, è difficile affiliarsi a determinate ideologie. Il gioco è ambientato in una Russia alternativa, in un 1955 in cui l’Unione Sovietica ha già inventato Internet e sta perfezionando via via il ramo dell’industria robotica. Impersoneremo un agente del KGB chiamato P-3 che verrà inviato dal governo stesso ad investigare una struttura industriale rimasta vuota. Nelle scorse ore, Mundfish ha rilasciato la lista trofei completa, che vediamo insieme nei prossimi paragrafi.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Atomic Heart consta di 42 statuette totali, di cui 30 di bronzo, 8 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Vi ricordiamo, come spesso accade in queste guide, che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Atomic Heart. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Atomic Heart: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Cottura media : Uccidi il Belyash

: Uccidi il Belyash Falla girare : Uccidi l’Hedgie

: Uccidi l’Hedgie Plyusch allo sbando : Uccidi un plyusch

: Uccidi un plyusch Lo spettacolo è finito : Uccidi la Natasha

: Uccidi la Natasha Punto di rugiada : Uccidi Goccia di rugiada

: Uccidi Goccia di rugiada Buona Festa della polimerizzazione! : Vola via da Chelomey

: Vola via da Chelomey Stami e pistilli : Esci da Vavilov

: Esci da Vavilov Biglietti, prego! : Prendi un treno alla stazione ferroviaria Lesnaya Maglev

: Prendi un treno alla stazione ferroviaria Lesnaya Maglev Un bel risultato : Sgombera il complesso VDNH

: Sgombera il complesso VDNH Sipario : Porta a termine un’esibizione a teatro

: Porta a termine un’esibizione a teatro Controllo medico : Vai all’ospedale

: Vai all’ospedale Riflesso incondizionato : Esplora il Pavlov

: Esplora il Pavlov Comunismo 2.0 : Scopri il segreto dell’AdC

: Scopri il segreto dell’AdC Artigiano : Crea un’arma con una riparatrice

: Crea un’arma con una riparatrice Maestro delle armi: Crea cinque tipi di armi

La seconda parte dei trofei di bronzo | Atomic Heart: svelata la lista trofei completa!

Chiudiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Chimico : Crea consumabili di tutti i tipi

: Crea consumabili di tutti i tipi Torta di mele : Raccogli tutte le mele nel Limbo

: Raccogli tutte le mele nel Limbo Grande inventore : Potenzia un’arma fino al massimo livello

: Potenzia un’arma fino al massimo livello Abilità con la mano sinistra : Potenzia al massimo un albero delle abilità

: Potenzia al massimo un albero delle abilità Come posso aiutarti? : Usa una cabina telefonica a Chelomey

: Usa una cabina telefonica a Chelomey Esploratore : Trova un terreno di prova

: Trova un terreno di prova Scanner : Scansiona tutti i nemici

: Scansiona tutti i nemici Avatar : Uccidi 10 nemici bruciati, 10 nemici elettrificati e 10 nemici congelati

: Uccidi 10 nemici bruciati, 10 nemici elettrificati e 10 nemici congelati Testa calda : Spara 25 colpi alla testa mirati con la pistola Makarov

: Spara 25 colpi alla testa mirati con la pistola Makarov Sottozero : Congela un Vova a mezz’aria

: Congela un Vova a mezz’aria Procedura di assimilazione interrotta : Impedisci a un germoglio di diventare un mutante

: Impedisci a un germoglio di diventare un mutante Bersaglio centrato! : Usa la telecinesi per lanciare un oggetto e abbattere un Gufo

: Usa la telecinesi per lanciare un oggetto e abbattere un Gufo Alcolisti anonimi : Ubriacati di vodka e uccidi 5 nemici

: Ubriacati di vodka e uccidi 5 nemici Tripla penetrazione : Uccidi 3 o più nemici con un solo colpo di Fucile elettromagnetico

: Uccidi 3 o più nemici con un solo colpo di Fucile elettromagnetico Mani sul tettuccio: Colpisci 20 nemici vicino a una macchina

I trofei d’argento | Atomic Heart: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Attacco : Uccidi l’Hedgie senza sparare alcun colpo/distruggi tutte le statue

: Uccidi l’Hedgie senza sparare alcun colpo/distruggi tutte le statue Bellezza assassina : Uccidi le gemelle

: Uccidi le gemelle Su su, muoversi : Uccidi il Belyash con un’arma corpo a corpo

: Uccidi il Belyash con un’arma corpo a corpo Signore della guerra : Raccogli tutte le armi

: Raccogli tutte le armi Polimerizzazione : Raccogli 100 gelatine

: Raccogli 100 gelatine Un animale per amico : Trova tutti gli animali morti parlanti

: Trova tutti gli animali morti parlanti Il negromante : Parla con tutti i morti

: Parla con tutti i morti Più importante del profitto: Trova tutti i Tesoryagin

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Atomic Heart: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Atomic Heart : Completa il gioco in modalità Molto difficile

: Completa il gioco in modalità Molto difficile Orecchie in fiamme : Trova tutti i Chirper

: Trova tutti i Chirper Pulizia completa: Completa tutti i terreni di prova

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Atomic Heart:

La madrepatria non dimentica i suoi eroi: Sblocca tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Atomic Heart. Fateci sapere che cosa ne sapete del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!