Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono tutti i codici delle porte e delle casseforti che troverete in Stray, il titolo di BlueTwelve Studios edito da Annapurna Interactive

Amanti dei gatti a rapporto: parliamo ancora di Stray! Il titolo di BlueTwelve Studios e Annapurna Interactive sta macinando consensi su consensi, sia da parte del pubblico sia della critica specializzata (a proposito, trovate la nostra recensione qui!) ed è davvero un piacere quando videogiochi di così modeste dimensioni riescono ad entrare, meno silenziosamente di altri, nel cuore degli appassionati. Disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, a Stray ci avete sicuramente giocato praticamente tutti, considerando anche il fatto che è disponibile nel PlayStation Plus Extra e nel Premium, i due livelli successivi del nuovo abbonamento targato Sony che sbloccano anche un catalogo di titoli piuttosto interessante. Ora però passiamo all’argomento di questa guida: porte e casseforti che ostacolano gatti carini.

Prima di iniziare

Prima di scoprire quali sono tutti i codici delle porte e delle casseforti in Stray, vi ricordiamo che qui su tuttoteK vi abbiamo già portato molto contenuto in merito al gatto più carino dei Bassifondi. A partire dalla lista trofei completa, per un platino fuseggiante, siamo passati dal dove trovare tutti i ricordi di B-12, dove trovare tutti gli spartiti e dove trovare tutte le spille. Non ci fermeremo sicuramente qui, ma per ora vediamo quali sono i codici della manciata di porte e casseforti che ci si porranno davanti.

Purr purr | Stray: tutti i codici delle porte e delle casseforti

Nel mentre esplorerete le varie ambientazioni di Stray, un passo felino alla volta, vi imbatterete, che sia per ragioni di trama o completismo, in porte e casseforti che necessitano un codice o una chiave per essere aperta. In genere, lì attorno potrete trovare indizi per risolvere il puzzle o, più raramente, dovrete trovare altri NPC in grado di decifrare il codice. Per ovviare questa ricerca o di farvi spremere troppo le meningi, abbiamo pensato di elencarvi tutti i codici di cui avrete bisogno nel corso della vostra avventura in Stray.

Scatto felino! | Stray: tutti i codici delle porte e delle casseforti

Si tratta, nello specifico, di tre casseforti e due porte:

Porta dell’appartamento: 3748

Cassaforte vicino a Morusque: 1283

Cassaforte nella libreria: trovate la chiave nella stanza sul retro della libreria stessa

nella stanza sul retro della libreria stessa Porta del laboratorio segreto: 2511

Cassaforte del mercante dell’Infracittà: 8542

Buon divertimento!

Ed ecco qui tutti i codici per aprire casseforti e porte in Stray. Fateci sapere se state giocando al titolo di BlueTwelve Studios e Annapurna Interactive qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!