Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Stray, il titolo di BlueTwelve pubblicato da Annapurna Interactive che avrà come protagonista un grazioso felino

Fra le esclusive più curiose di casa PlayStation possiamo sicuramente annoverare Stray, il titolo sviluppato da BlueTwelve Studios e pubblicato da Annapurna Interactive che ha come protagonista un gatto che vive la sua vita (una delle nove perlomeno) in una città di sfondo cyberpunk. Il titolo si è mostrato inizialmente più di due anni fa, nel giugno 2020, ad uno degli eventi dedicati a PS5. In uscita anche su console di vecchia generazione e su PC, il titolo arriverà il prossimo 19 luglio e sarà gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus Premium. Nelle scorse ore, Sony ha divulgato la breve lista trofei completa che permetterà ai trophy hunters di aggiudicarsi quello che sembra, a conti fatti, un platino piuttosto facile. Vediamola insieme!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Stray consta di 25 statuette totali, di cui 8 di bronzo, 9 d’argento, 7 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Stray. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | Stray: svelata la lista trofei completa del titolo di BlueTwelve!

Iniziamo la lista trofei con le statuette di bronzo:

Boom Chat Kalaka : Fai uno slam dunk.

: Fai uno slam dunk. Vite esaurite : Muori 9 volte.

: Muori 9 volte. Il re dello scratch : Graffia il vinile al club.

: Graffia il vinile al club. Salto mancato : Precipita all’interno della città.

: Precipita all’interno della città. Il gatto ti ha mangiato la lingua? : Usa B-12 per tradurre la lingua dei robot.

: Usa B-12 per tradurre la lingua dei robot. La curiosità uccise il gatto : Indossa la busta di carta.

: Indossa la busta di carta. Scacco gatto : Prova a giocare a mahjong con i robot.

: Prova a giocare a mahjong con i robot. Telegatto: Fai zapping su tutti i canali televisivi.

I trofei d’argento | Stray: svelata la lista trofei completa del titolo di BlueTwelve!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Chiacchierone : Miagola 100 volte.

: Miagola 100 volte. La gatta sul tetto che scotta : Salta 500 volte.

: Salta 500 volte. Giornata produttiva : Dormi per più di un’ora.

: Dormi per più di un’ora. Gommini felpati : Percorri tutta l’Infracittà senza farti beccare dalle sentinelle.

: Percorri tutta l’Infracittà senza farti beccare dalle sentinelle. Mai più solo : Incontra B-12.

: Incontra B-12. Al-Cat-Raz : Finisci in prigione.

: Finisci in prigione. Miaolodia. : Consegna tutti gli spartiti a Morusque.

: Consegna tutti gli spartiti a Morusque. Il migliore amico del gatto : Strusciati su 5 robot.

: Strusciati su 5 robot. Territoriale: Graffia in ogni capitolo.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Stray: svelata la lista trofei completa del titolo di BlueTwelve!

Ci avviamo verso la fine con i trofei d’oro:

Non dire gatto… : Completa il primo inseguimento con gli Zurk senza farti beccare.

: Completa il primo inseguimento con gli Zurk senza farti beccare. Pacifista : Completa le sewers senza uccidere nessuno Zurk.

: Completa le sewers senza uccidere nessuno Zurk. Veloce come il vento : Completa il gioco in meno di 2 ore.

: Completa il gioco in meno di 2 ore. Gatto matto : Raggiungi l’Infracittà.

: Raggiungi l’Infracittà. Pioniere : Completa il gioco e spalanca la città.

: Completa il gioco e spalanca la città. Adesso ricordo! : Riunisci tutti i ricordi di B-12.

: Riunisci tutti i ricordi di B-12. Spille: Raccogli tutte le spille.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Stray:

Tutto fatto: Sblocca tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Stray. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di BlueTwelve Studios e Annapurna Interactive qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!