Gotham Knights: scopriamo Batgirl con il nuovo trailer!

Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games e DC hanno mostrato un nuovo trailer di Gotham Knights dedicato a Batgirl: scopriamo insieme tutti i dettagli

Gotham Knights è sicuramente uno dei titoli più attesi di questo 2022, pur non facendo parte dell’amatissima serie Arkham, da tutti gli appassionati dei lavori creati in collaborazione fra Warner Bros e DC. Il titolo arriverà il prossimo 25 ottobre su PS5, Xbox Series X | S e PC, dopo la cancellazione delle versioni old-gen. Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, Warner Bros Games e DC hanno mostrato un nuovo trailer del titolo, stavolta dedicato a Batgirl, alias Barbara Gordon fino all’eta di 19 anni, quando diventerà Oracle.

Fintanto che Barbara è Batgirl, però, è anche una combattente altamente addestrata, nonché un’esperta programmatrice e hacker. Sa quindi combinare la forza bruta e il cervello in un mix letale e terribilmente utile nel team di cavalieri. Con la sua arma distintiva, il tonfa, e una temibile combinazione di kickboxing, capoeira e jiu-jitsu, Batgirl può stendere senza troppi problemi avversari grandi il doppio di lei. Ora che all’orizzonte si profilano pericoli vecchi e nuovi, Batgirl è più determinata che mai a tenere al sicuro Gotham e a evitare che la città scivoli nel caos. Trovate il nuovo trailer di Gotham Knights proprio qua sotto.

Gotham Knights ci presenta Batgirl nel suo ultimo trailer!

In Gotham Knights potremo vestire i panni di Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, la nuova generazione di supereroi DC che dovrà dimostrarsi all’altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman, per risolvere i misteri che collegano i capitoli più foschi della storia della città e sconfiggere i più celebri supercattivi in scontri epici, affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del cavaliere oscuro. Gotham Knights è ora preordinabile, e se lo farete riceverete la skin personalizzata n°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC.

Avete visto il nuovo trailer di Gotham Knights dedicato a Batgirl? Scriveteci qua sotto nei commenti che cosa ne pensate del nuovo titolo di Warner Bros Games e DC, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!