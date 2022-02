In questa guida dedicata a Sifu, il titolo di Sloclap recentemente arrivato su tutte le piattaforme, scopriremo quali abilità siano le migliori da sbloccare sin da subito, giusto per evitarsi qualche sconfitta

Febbraio è un mese decisamente interessante dal punto di vista videoludico. Dopo aver concluso il lento gennaio con Leggende Pokémon Arceus, abbiamo potuto mettere mano a Dying Light 2, aspettando frementi l’arrivo di Horizon Forbidden West. Nel mentre, anche Sifu, il titolo dedicato alle arti marziali sviluppato da Sloclap, già autori dell’interssante The Absolver, si è affacciato sul mercato. E lo ha fatto giusto un paio di giorni fa, l’8 febbraio per la precisione, arrivando su PC (in esclusiva Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5. Un indie particolarmente interessante e che ha molto canalizzato l’attenzione su di sé, sin dal suo annuncio durante lo State of Play di Sony di febbraio dello scorso anno.

Prima di iniziare

Trovate tutte le informazioni che vi servono sul titolo di Sloclap nel nostro articolo dedicato, ma in questa sede vorremmo entrare un po’ più nello specifico delle sue meccaniche. I combattimenti in Sifu sono davvero molto tecnici, e non sarà difficile vedersi spiaccicare la faccia più e più volte nel corso di una singola partita. E se ad ogni sconfitta il nostro protagonista vedrà aumentare sì la sua età, ma avrà anche proporzionalmente alcuni bonus, è anche importante sapere che una volta superata una certa soglia di “anni” sarà Game Over e dovremo ricominciare lo stage da capo. Per evitare tutto ciò, ovviamente, Sloclap ha permesso ai giocatori di potenziarsi e potenziare il protagonista, anche e soprattutto tramite un ampio e interessante albero delle abilità. Benvenuti alla nostra guida sulle migliori abilità da sbloccare in Sifu!

Fra una bestemmia e l’altra | Sifu: guida alle migliori abilità da sbloccare!

Partiamo da un presupposto: tutte le abilità in Sifu sono utili e aggiungono potenzialità, mosse e possibilità alla partita. È anche vero e sacrosanto, però, che ce ne siano alcune decisamente più utili e valide, che meritano un occhio di riguardo nell’utilizzo dei punti esperienza che accumuleremo partita dopo partita, morte dopo morte. Il tutto per rendere la più che complessa esperienza di Sifu più snella e veloce, specialmente nelle prime fasi di gioco, dove ancora non si è padroneggiato accuratamente il sistema di combattimento. Per sbloccarle dovrete recarvi ad uno dei tanti Tempi del Drago disposti nei cinque diversi livelli di Sifu, completare un livello e tornare a Wuguan. Oppure, se sarete meno fortunati, dovrete morire e tornare in vita per investire quanto di guadagnato.

Nei prossimi paragrafi vedremo insieme quali sono le migliori abilità da sbloccare in Sifu sin dalle prime fasi iniziali. Vogliamo ovviamente sottolineare, prima di addentrarci nella guida, che le abilità qua sotto riportate sono quelle che abbiamo trovato complessivamente più utili alla nostra esperienza, e non quelle riconosciute universalmente come tali. Sentitevi liberi, qua sotto nel box commenti, di aggiungere qualche considerazione o qualche suggerimento. Detto questo, iniziamo!

Focus Spazzata Potente | Sifu: guida alle migliori abilità da sbloccare!

Un colpo potente diretto al ginocchio del nemico che lo lascia a terra per un po’.

Uno se non il migliore attacco Focus dell’intero gioco. Consumerà una sola barra Focus, quindi sarà relativamente facile utilizzarlo più volte. Inoltre, potrà atterrare qualsiasi nemico del gioco (ad eccezione di Yang), e questo vuol dire che potreste potenzialmente cancellare gli attacchi di qualsiasi nemico vi troverete davanti semplicemente scaraventandolo a terra. E, una volta a terra, potrete fare del vostro meglio a suon di pugni!

Pugno Rovesciato Caricato | Sifu: guida alle migliori abilità da sbloccare!

Sferra un poderoso pugno in grado di stordire qualunque nemico.

Un’abilità attivabile semplicemente tenendo premuto il tasto dell’attacco pesante e che può stordire qualsiasi nemico. Sarà ancora più utile se il vostro protagonista avrà in mano un’arma: l’abilità si adatterà all’oggetto impugnato, trasformandosi in ogni caso in un attacco davvero molto potente e che infligge grandi quantità di danno. Una delle poche abilità che può abbattere un nemico con un colpo solo.

Padronanza delle Armi | Sifu: guida alle migliori abilità da sbloccare!

Continua a usare un’arma finché non si consuma.

Fra le migliori abilità da sbloccare subito in Sifu ne troviamo ovviamente una dedicata alle armi. Qualsiasi arma è, nel titolo di Sloclap, dannatamente utile e da sfruttare al massimo, in particolare quando vi ritroverete ad affrontare un’orda di nemici o qualcuno di più potente, come i boss. In questo caso, Padronanza delle Armi vi consentirà di utilizzare le varie armi al di là del normale punto di rottura e sfruttarle per fare più danno possibile ai nemici.

Calcio in Scivolata | Sifu: guida alle migliori abilità da sbloccare!

Effettua un calcio in scivolata in corsa in grado di atterrare i nemici.

Mentre correte, utilizzate il tasto dell’attacco pesante per scivolare e far cadere il nemico sotto target. Quest’abilità è un ottimo modo per togliervi immediatamente qualcuno da davanti, guadagnarsi qualche pugno a terra aggiuntivo e il perfetto modo per iniziare una nuova stanza piena di nemici.

Contrattacco a Terra | Sifu: guida alle migliori abilità da sbloccare!

Mentre sei a terra, para per contrattaccare.

Come è normale che sia, molto probabilmente vi ritroverete a terra più e più volte nel corso delle vostre partite a Sifu. Saranno davvero molti i nemici in grado di atterrarvi e, in ognuna di queste occasioni, vi ritroverete scoperti agli attacchi a terra. Questa abilità vi consentirà di parriare l’attacco successivo all’atterramento direttamente da terra, per ribaltare la partita e buttarci loro a terra!

Padronanza dell’Ambiente | Sifu: guida alle migliori abilità da sbloccare!

Lancia un oggetto, un’arma o un elemento ambientale raccogliendoli da terra.

In ultimo, per concludere la nostra guida alle migliori abilità da sbloccare subito in Sifu, chiudiamo con la nostra preferita: la Padronanza dell’Ambiente. Forse “la” migliore da sbloccare subito, quest’abilità vi consente di lanciare oggetti direttamente dall’ambiente circostante, senza la necessità di raccoglierli prima. Un qualcosa che vi permette dapprima di risparmiare parecchi secondi preziosi in combattimento e, in secondo luogo, di divertirvi a lanciare sedie e scope per far inciampare i nemici. Buon divertimento!

Metti la cera, togli la cera

Termina qui la nostra guida alle migliori abilità da sbloccare subito in Sifu. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Sloclap qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!