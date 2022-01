Migliori videogiochi in uscita a Febbraio 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Febbraio 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Per iniziare: buon anno nuovo! Gennaio ha dato il via al nuovo anno; siete pronti alla nuova line-up di videogiochi di Febbraio? Scopriamola insieme!

Il mese parte bene, benissimo! Tra i nuovi arrivi segnaliamo l’attesissimo Horizon Forbidden West, il sequel dell’apprezzatissimo Horizon Zero Dawn. La Terra sta morendo e le Macchine sono ormai fuori controllo. Aloy è ora diretta verso “Ovest Proibito”, un’ignota frontiera temuta da tutti, per indagare sulla misteriosa “Piaga Rossa” e per trovare la fonte e la cura di questa misteriosa corruzione. Tra le migliori uscite di Febbraio 2022 anche Elden Ring. L’Elden Ring è spezzato e i suoi frammenti sono sparsi per le Terre, corrompendone i custodi. Nei panni di un Tarnished viaggiarete attraverso le Terre, per ritrovare e raccogliere i frammenti dell’Anello e restaurarlo. Siete pronti a diventare un Elden Lord? Tra le uscite segnaliamo Know By Heart, un indie dalle atmosfere nostalgiche focalizzato sulla crescita, sul delicato passaggio tra infanzia ed età adulta e sulla sensazione di non avere più il controllo sul nostro tempo e il posto che abbiamo nel mondo.

Martha Is Dead. Un titolo made in Italy ambientato nel 1944 nella Toscana della Seconda Guerra Mondiale, che unisce elementi del folklore toscano a una storia di perdita, rimpianti e incubi a occhi aperti, con una grafica fotografica dalle capacità evocative sorprendenti. Un altro titolo interessante è Sifu, che segue un allievo di kung fu impegnato in una missione contro cinque assassini che hanno massacrato la sua famiglia. Un gioco che unisce elementi di beat-em-up a quelli del soul-like: ogni volta che il protagonista muore viene riportato in vita nel punto dove è morto, invecchiando però di tanti anni quante volte è morto, cambiando così le abilità e le statistiche del personaggio. Per gli appassionati di motori è in arrivo Grid Legends, il quinto titolo dell’omonima serie. 130 piste su cui correre distribuite in mete da tutto il mondo tra cui Mosca, Parigi, Londra e San Francisco, e tantissimi mezzi da pilotare – tra cui anche auto elettriche, novità assoluta.

Per la serie “graditi ritorni” abbiamo due nomi da fare! Tra i migliori videogiochi di Febbraio 2022 sicuramente Life Is Strange: Remastered Collection, un’edizione che comprende l’omonimo titolo e il suo spin-off Before the Storm in tutta la loro bellezza! Un altro ritorno degno di nota è Assassin’s Creed: The Ezio Collection che finalmente debutta su Switch. La collection comprende tutte le avventure di Ezio Auditore di Firenze: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelations. Per tutti i capitoli sono disponibili i DLC in solitaria, e degli Extra Bonus: due film incentrati sul personaggio di Ezio.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Febbraio 2022, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e i migliori titoli in uscita nel 2022!

Migliori videogiochi in uscita: Febbraio 2022 | Elenco

Life Is Strange: Remastered Collection – 1 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch

Dying Light 2 Stay Human – 4 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Maglam Lord – 4 febbraio – PS4, Switch

OlliOlli World – 8 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Sifu – 8 febbraio – PS4, PS5, PC

CrossfireX – 10 febbraio – XBO, XSX

Know By Heart – 10 febbraio – PC

Lost Ark – 11 febbraio – PC

Dynasty Warriors 9: Empires – 15 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Star Wars: The Old Republic: Legacy of the Sith – 15 febbraio – PC

Assassin’s Creed: The Ezio Collection – 17 febbraio – Switch

The King of Fighters XV – 17 febbraio – PS4, PS5, XSX, PC

Touken Ranbu Warriors – 17 febbraio – PC, Switch

Total War: Warhammer III – 17 febbraio – PC, Mac, Lin

Horizon Forbidden West – 18 febbraio – PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen – 22 febbraio – PS4, PS5, XSX, PC

Monark – 22 febbraio – PS4, PS5, PC, Switch

Assetto Corsa Competizione – 24 febbraio – PS5, XSX

Chaos;Child – 24 febbraio – Switch

Chaos;Head Noah – 24 febbraio – Switch

Crystar – 24 febbraio – Switch

Martha Is Dead – 24 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream – 25 febbraio – PS4, PC, Switch

Elden Ring – 25 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Grid Legends – 25 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Blood Bowl 3 – 25 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Evil Dead: The Game – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Guild Wars 2: End of Dragons – TBA – PC

Shredders – TBA – XSX